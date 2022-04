AMLO urge a solución pacifica a la "absurda guerra"

"A solicitud de mi amigo Justin Trudeau primer ministro de Canadá, y por convicción propia, nosotros estamos a favor de una solución pacifica al conflicto de Rusia con Ucrania.

A solicitud de mi amigo Justin Trudeau envío un mensaje a quienes participan en un foro a favor de la justicia, la no intervención, la solución pacífica y la ayuda humanitaria a los afectados por la guerra en Ucrania. pic.twitter.com/w3NY2htNzn — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 9, 2022

"Tenemos que conseguir la paz para que no siga el pueblo de Ucrania ni el pueblo de Rusia, ni ningún pueblo del mundo sufriendo, padeciendo por esta irracionalidad, porque las guerras son nefastas, no deben de desearse en ningún caso.

"Por eso nos sumamos a los esfuerzos de paz y también para la ayuda humanitaria, porque tenemos que apoyara las víctimas de esta absurda guerra. Y repito, hacer todo lo posible para detener la inmediato para que el pueblo deje de sufrir. Un abrazo desde México", dijo.

El pasado miércoles, el presidente López Obrador adelantó que participaría - por medio de un video- en una reunión con Jefes de Estado, a invitación del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para buscar ayuda humanitaria a Ucrania, tras la invasión de Rusia.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente de México reiteró la condena de su gobierno a la invasión de Rusia a Ucrania y destacó que se debe buscar una solución pacífica a este conflicto bélico.

"Tienen un encuentro con Jefes de Estado, personalidades, van a estar de Unión Europea, para tratar el asunto de Ucrania, el planteamiento es buscar ayuda humanitaria, le comenté que no iba a participar porque voy a estar en las Islas Marías, me va a representar Marcelo Ebrard y me pidió que grabara un video, para los asistentes, y lo voy a grabar con nuestra postura que es la de condenar la invasión".

"Nos respetan y nosotros respetamos, si voy a enviar el mensaje, porque nos importa mucho la ayuda humanitaria, porque por falla de la política hay guerra, no debió permitirse la guerra, se debió agotar la vía del diálogo, no se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca es tarde más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente, hay que seguir llamado al diálogo, a buscar la paz, que no haya víctimas, gente inocente. Pero no azuzar, porque es muy cómodo fijar postura o interviniendo desde lejos", dijo.