'¡Me dice Beatriz: es que no te sueltas, relájate!'

"Bailaba muy bien como buen veracruzano jarocho y le decía yo a Beatriz, 'yo no saqué ninguno de esos atributos' y me dice, 'pues es que no te sueltas, nada más estás pensando en una cosa, relájate y puede ser que te salgan esas virtudes', pero la verdad es una felicidad el que disfruten el arte y la música veracruzana", lanzó el tabasqueño.

Aunque el Almirante Rafael Ojeda invitó a este evento a los 30 mandatarios que asistieron en la mañana al Consejo Nacional de Seguridad, en la ceremonia solo fue anunciado el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

A este evento asistieron además el Mandatario veracruzano Cuitláhuac García; el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

López Obrador rememoró la importancia de San Juan de Ulúa y después cortó el listo del Museo. Le siguieron juegos pirotécnicos.

"Imagínense cuántas cosas pasaron por este fuerte de San Juan, dolor, por eso tenemos que seguir fortaleciendo toda la labor de reconstrucción de estos edificios porque es nuestra historia y si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos", destacó.

"Nos importa mucho el que se mantenga viva nuestra historia, son pocos los países en el mundo que tienen la historia de México, no hay, con todo respeto, en otros países, hombres como Miguel Hidalgo, no los hay ni como José María Morelos, ni como Benito Juárez, ni como Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, ni cómo Francisco Villa, ni como Emiliano Zapata, ni como el General Lázaro Cárdenas del Río".