AMLO pide a gobernador de Texas retirar boyas del Río Bravo

CIUDAD DE MÉXICO- Luego que se reportara el hallazgo de dos cuerpos en las boyas que fueron colocadas en el Río Bravo por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al gobernador retirar esas boyas pues manifestó que es un acto "inhumano" y que no debe tratarse así a nadie pues "no es de gente buena".

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que la instalación de estas boyas y alambradas es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos "y ya estamos en eso".

Señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está viendo estos casos y se están realizando los informes forenses para conocer la nacionalidad de los cuerpos.

"Ayer se nos presentó el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer y se va a actuar, ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos ya estamos en eso", dijo.

"¿Qué le pediría al gobernador texano?", se le peguntó.

"Que no debería él de actuar el así, que es inhumano, que no debería de tratarse así a ninguna persona, no debe de tratarse a nadie, que eso no es de gente buena y que solo siendo buenos podemos ser felices", contestó.

"¿Es responsabilidad del gobierno por estos fallecimientos?", se le siguió cuestionando.

"Lo tenemos que ver con mucha objetividad, hay que tener la información para no actuar así como actúan algunos, porque no somos iguales", respondió.