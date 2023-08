Banas, críticas a libros de texto.- Gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO.-Gobernadores de Morena calificaron como banas y retrógradas las críticas de opositores a los nuevos libros de texto.

E incluso, aseguraron que en su intención por ocultar "la verdad" que se refleja en los libros quieren ser como Adolfo Hitler o el dictador chileno Augusto Pinochet.

"Bien vale la pena recordarles que esa actitud de destrucción de libros fue impulsada y llevada a cabo por los personajes más siniestros de la historia reciente de la humanidad: Adolfo Hitler mandó a quemar libros hace 90 años.

"El dictador Pinochet en Chile hizo lo mismo, inmediatamente después del golpe de Estado que lo llevó a usurpar el poder, es decir, siempre que se quiso impedir el avance democrático, cultural y humanístico de la sociedad, se impulsó la destrucción de libros", afirmaron los Mandatarios morenistas en un pronunciamiento público.

Declaraciones como las del líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien pidió a los padres eliminar lo que no aprueben, aseguraron, son "retrógradas" y buscan ocultar "pasajes nefastos de la historia".

"Los voceros de la derecha se oponen al desarrollo integral de niñas y niños desde el conocimiento científico, histórico, cultural y humanístico.

"Con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes, la oposición no quiere la distribución de los textos para la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado, ya no podrán retenerlo eternamente en la ignorancia para ser explotado", indicaron.

En el fondo, argumentaron, la preocupación de los opositores es que no tendrán el "negocio de impresión de libros", pues en otros sexenios su producción se daba al mejor postor.

"Las gobernadoras, gobernadores y el Jefe de Gobierno (de la Ciudad de México), nos pronunciamos en apoyo a la distribución del libro de texto en todas las primarias del país, por el futuro promisorio de nuestra niñez que nadie se quede sin sus libros", agregaron.