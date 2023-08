Dice AMLO que siempre no comprará Banamex

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a su Gobierno ya no le interesa comprar Banamex.

"Al principio si teníamos nosotros interés en hacerlo porque consideramos que era importante tener un banco del Gobierno, un banco para manejar todos los fondos, las cuentas gubernamentales, y ahorrarnos el pago de comisiones. También, porque ayudaba el que el patrimonio cultural de Banamex se quedará en nuestro País", declaró.

"Pasó el tiempo, como se puso en venta y habían como cinco o seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no. Y ya con poco tiempo ya era más difícil, porque la compra se lleva pues un año, luego la operación lleva también tiempo, no se puede adquirir algo y no dejar funcionando una institución como esta, bien", agregó.

Sin embargo, dijo, no puede descartar el próximo Gobierno sí quiera pujar por la institución financiera.

"Un Gobierno que inicia, por ejemplo, tiene tiempo. Imaginen cuánto maneja el Gobierno en los bancos, y hay que pagar comisiones, y luego también en los bancos se pagan impuestos, es decir la gente puede pagar ahí sus impuestos, sus contribuciones, en los bancos. También eso ayuda al SAT, la recaudación y hay ahorros".

"Y bueno, no se puede decir que no es negocio tener un banco, porque el año pasado los bancos tuvieron utilidades en México por 230 mil millones de pesos, también fue récord. Ese banco, que también ha estado compitiendo con otros".

En conferencia, el Mandatario reiteró que su Gobierno ya no puede pujar por falta de tiempo.

"Sin embargo, un nuevo Gobierno si podría hacerlo y no sería mal negocio. Pero ahí volvemos otra vez a lo ideológico. Hay muchos que dirían cómo se va a meter el gobierno a comprar un banco porque en el modelo neoliberal, el Gobierno no debía meterse en nada que tuviera que ver con el desarrollo", señaló.

"Ya no se puede, porque yo ya estoy por terminar, me faltan 13, 14 meses, aunque vamos a seguir, pero que ya que vayan contando los días de sus adversarios", agregó.

El pasado 24 de mayo, Citigroup anunció que la venta de Banamex será hasta 2025 mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores, con lo que canceló la posibilidad de venderlo este año al empresario Germán Larrea o al Gobierno federal.

Cuando se anunció la venta de Banamex, el año pasado, el Presidente impuso ciertas condiciones y lineamientos para la transacción, como dar prioridad a compradores mexicanos.

Incluso, el Mandatario comenzó a delinear una posible compra por parte del Gobierno.

En medio de este escenario de incertidumbre, la institución bancaria decidió vender la unidad de Banamex a través del mercado de valores, pero hasta 2025.