Pedirá AMLO a Biden visas temporales en visita a Casa Blanca

"Lo que hay que hacer es permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, pero no aceptan, y a eso voy, a convencerlos, de que no tienen fuerza de trabajo", adelantó el Mandatario a días de que se encuentre con Biden en la Casa Blanca.

"En Estados Unidos (...) hay lugares en donde se llega a un restaurante y sólo están ocupadas 3 de 10 mesas, y quiere uno ir a comer ahí y le dicen: 'no le podemos dar servicio'. Pero si tienen las mesas y está abierto. 'No, no tenemos personal de cocina ni para atender las mesas'".

López Obrador viajará el lunes a Estados Unidos para reunirse al día siguiente con su homólogo Biden.

El tema central será la migración y la entrega de visas temporales, sobre todo para trabajadores agrícolas, aunque también abordarán inflación, crisis energética y seguridad alimentaria.

Visa de trabajo

El mes pasado, al calor de la promoción rumbo al 2024, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló en un evento que Estados Unidos aceptó dar 300 mil visas temporales de trabajo a México y Centroamérica para combatir la migración ilegal.

De esa cantidad, 150 mil serían para mexicanos o personas extranjeras que se encuentran en nuestro país y buscan cruzar la frontera, y el resto serían repartidas por el Gobierno estadounidense entre países del denominado triángulo norte de Centroamérica.

"No tienen trabajadores, pero no quieren aceptarlo y desde hace mucho tiempo apuestan a la ilegalidad por dos razones: porque pagan menos y no dan servicios, es decir, prestaciones a los trabajadores, y porque los pueden correr cuando se les dé la gana porque se consideran ilegales", abundó López Obrador.

"Eso es lo que hay que atender y decir: a ver, ¿Vamos a continuar así, o vamos a ordenar el flujo migratorio?, ¿Por qué no las visas de trabajo? ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio? ¿Por qué ponemos en riesgo a la gente?"

-¿Se lo va a pedir a Biden?, se le preguntó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

"Sí, sí, sí, ya lo he pedido y lo voy a seguir planteando", respondió.

Aumento de migración

Cuestionado sobre el marcado aumento del número de mexicanos que están migrando a Estados Unidos sin papeles, argumentó que sigue siendo muy atractivo tratar de cruzar la frontera, porque allá el salario puede ser hasta 10 veces mayor que en nuestro País.

"Estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, como no se hace en otras partes. De todas maneras, hay rezagos y es atractivo el que se pueda trabajar en Estados Unidos, donde son más los salarios, hay una diferencia hasta de 10 veces en cuanto a salarios", dijo.

"Es decir, el salario en Estados Unidos puede ser 10 veces superior al salario promedio en México. Eso es un elemento, el otro elemento a considerar es que ya son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, hay muchas familias".

REFORMA publicó que, después de disminuir durante más de una década, la cantidad de mexicanos que buscan emigrar a Estados Unidos está aumentando durante el sexenio de López Obrador.

Para muestra, el número de migrantes connacionales detenidos en Estados Unidos aumentó un 50 por ciento de 2019 al 2020, al pasar de 170 mil a casi 255 mil.

En lo que va del año, unas 379 mil personas han sido detenidas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.