Decidirán padres y maestros sobre libros, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO - El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que serán los padres de familia y los maestros, no "autoridades corruptas", quienes decidirán sobre la distribución de los nuevos libros de texto.

Durante un evento en este Municipio, el Mandado criticó que algunos gobernadores, sin nombrar cuáles, se oponen a los nuevos contenidos porque no quieren que se sepan realidades, como que los conservadores son unos "reverendos ladrones".

"Vamos a seguir adelante, mejorando también la educación. Ya se hicieron los nuevos contenidos de los libros de texto, ya saben ustedes que los conservadores ¿No?, están enojados, ellos quisieran que la gente no conociera lo que es la realidad económica, social", expresó.

"No quisieran ellos que se les descubriera que son unos reverendos ladrones, eso es lo que no quisieran. En algunos estados no se va a poder (la distribución), muy pocos porque ahí se 'amacollaron', así se dice en mi pueblo".

El Jefe del Ejecutivo afirmó que los recursos legales interpuestos en contra de los libros de texto gratuitos -entre los que hay amparos y controversias- "no les van a funcionar".

"Algunos gobernadores, una Gobernadora, con un ministro deshonesto de la Corte y así, rápido les dio un amparo, pero eso no les va a funcionar porque van a decir, a final de cuentas, los padres de familia, madres de familia y los maestros", añadió.

"Ellos son los que van a decidir, no los gobernantes o autoridades corruptas, vamos a seguir adelante".

López Obrador afirmó que ahora los contenidos hablan de humanismo y de ciencia, de tal manera que su Gobierno sí quiere a científicos, pero de "mucho corazón".

"No queremos científicos con el corazón endurecido, queremos científicos con humanismo, que le tengan amor al prójimo, para eso son los nuevos libros, y ya empezamos a entregarlos".

"Estoy seguro de que el pueblo va a optar por la transformación"

En otro tema, López Obrador dijo que está seguro de que el pueblo va a decidir a favor de la continuidad de la llamada 4T y afirmó que se necesita seguir adelante con la "transformación" porque fue mucho el robo, el rezago y el saqueo.

"Vamos a consumar la primera etapa del proceso de transformación porque esto no termina todavía, se necesita más tiempo porque fue mucho el rezago, mucho el robo, mucho saqueo, mucho abandono del pueblo y se necesita seguir adelante con la transformación", expresó.

"Yo tengo confianza de que el pueblo va a seguir apoyando la transformación del País y que los corruptos, saqueadores, clasistas, racistas, lo que diga mi dedito (no), se van a quedar con las ganas de regresar seguir robando, a robar a otra parte, al carajo los corruptos".

En un discurso en el que varias veces alzó la voz, como si se hubiera tratado de un mitin de campaña, advirtió que sus adversarios están muy enojados porque quisieran regresar "por sus fueros".

"Ya no va a haber oligarquía en México disfrazada de democracia, nada más la fachada de democracia, no, ahora es democracia auténtica, es la gente, es el pueblo el que manda y se tienen que acostumbrar las autoridades a mandar obediente al pueblo".

"Sufragio efectivo, no reelección, y no hay que tenerle mucho apego, no hay que tenerle mucho cariño ni al poder ni al dinero, pero vamos a continuar porque estoy seguro, el pueblo, va a decidir en favor de la transformación, no a favor del conservadurismo".