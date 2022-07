AMLO niega que exista pacto patriarcal para encubrir a agresores de mujeres

"Aquí no se practica eso, yo no practico eso, yo soy respetuoso de todos los seres humanos, yo le tengo amor al pueblo y le tengo amor a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos, soy humanista. Puede ser que en otros gobiernos, pero aquí no", dijo.

El presidente aseguró que tampoco permite la discriminación, ni el clasismo y se respeta al pueblo.

"Ese es el coraje que tienen los conservadores, pero ya se les va a pasar. Y, además, tenemos que ser correspondidos, es decir, ellos tienen una postura, nosotros tenemos otra, no somos iguales, este es un proyecto distinto y contrapuesto de nación al que prevalecía y no vamos a cambiarlo", señaló.

López Obrador afirmó que "si estuviésemos cometiendo una injusticia, claro que cambiamos. No cometemos injusticias, tenemos autoridad moral".

Para responder a la violencia que padecen las mujeres, de nuevo recurrió a la oposición.

"Hay un grupo reaccionario. Además, yo hasta celebro que exista oposición. Si no existiese oposición, si no hubiese este grupo reaccionario, estaría yo preocupado, es decir, qué estamos haciendo, ¿dónde está la transformación, si todos están de aplaudidores, si todos queman incienso?".

También reiteró que es uno de los presidentes más atacados en la historia.

Y finalizó: "Nosotros siempre vamos a estar haciendo justicia a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los hombres, a todos, es nuestra responsabilidad, y es un asunto que tiene que ver, por eso hablaba de la discriminación, ¿sí? y hablaba del racismo y del clasismo, tiene que ver con las convicciones".