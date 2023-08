Asegura AMLO que se mantendrá la unidad en Morena

CIUDAD DE MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrá la unidad, sin ruptura, al interior de Morena luego de que Marcelo Ebrard adelantó que impugnará por la vía legal el presunto acarreo masivo en favor de Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa, el Mandatario afirmó que tiene mucha confianza en las corcholatas presidenciales quienes buscan ser coordinador o coordinadora del movimiento de transformación, porque son personas responsables, así como su dirigente nacional Mario Delgado.

"Los cinco hombres y una mujer, muy responsables, de lo mejor y respaldo el trabajo de los dirigentes".

Dijo que Ebrard está en su derecho de expresar sus inconformidades, pero reiteró que apoya a quienes están llevando a cabo el proceso interno.

"Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente, voy a apoyar el resultado de las encuestas, ya así de nuevo, muy claro".

"No veo en ningún caso que haya manipulación, lo que existe pues es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo eso que es propio de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el Presidente".

No obstante, el Mandatario advirtió que en el movimiento de regeneración nacional es distinto, porque no prevalecen los intereses personales o de grupo.

"Estamos hablando de quién va a coordinar nuestro movimiento de transformación, aquí no hay intereses personales o de grupo, que esté por encima del interés general, del interés del pueblo no hay, no hay cabida para ambiciosos vulgares, aquí se lucha por ideales, por principios".