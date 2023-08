Sanción es porque magistrado fue exasesor de Calderón: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, fue coordinador de asesores del expresidente Felipe Calderón, y por eso lo sanciona.

"Coordinador de asesores, en 2011, el presidente del Tribunal, pues como no me va a estar sancionado si con Calderón tenemos diferencias de fondo".

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que el Tribunal le ha solicitado que borre dos conferencias en donde denunció que habían alterado sus palabras sobre la senadora Xóchitl Gálvez.

"Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias".

"Me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida ´por un grupo de hombres que la han impuesto´, fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando dije: No es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego Fox, etcétera, y los medios ya eligieron a... eso no puedo mencionar, eso ya está resuelto, eso fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, hay cargada y no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios".

Aseguró que no le extraña esa actitud, porque sus adversarios fueron capaces de inventar que cuando le preguntan sobre los jóvenes de Los Altos de Jalisco, "que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé".