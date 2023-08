Minimiza AMLO pugna con EU por maíz: 'no pasa nada'

CIUDAD DE MÉXICO .-Ante panel de arbitraje sobre maíz transgénico con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no pasa nada y pidió irse acostumbrando a ese tipo de controversias.

"No pasa nada (con el panel) y hay que irnos acostumbrando a esto porque antes todo se silenciaba, la mayoría del pueblo no tenía garantizado el derecho a la información, no se le informaba, se ocultaba información, muchísima gente no sabía", indicó.

Durante su mañanera, López Obrador planteó a Estados Unidos conformar un grupo de investigadores para analizar si es dañino el maíz transgénico.

El Mandatario federal indicó que ese grupo no viola el T-MEC.

"Que bien que están impugnado un decreto nuestro para que no usemos ese maíz para el consumo humano, eso nos va a permitir en el panel presentar propuestas, un grupo conjunto de investigadores para saber a ciencia cierta si ese maíz causa daño a la salud, nosotros sostenemos que sí, pero vamos a formar un equipo conjunto y no estamos violando el Tratado", propuso AMLO.

"Es una muy buena oportunidad para revisar esto, nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México, primero la salud y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel, vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita".

El Jefe del Ejecutivo aseguró que se ha entregado a EU información del daño que causa el maíz transgénico, pero criticó que científicos en ese país son presionados y financiados por grandes productores.

-¿Entregó México información científica?, se le preguntó.

"Sí ha entregado información y no queremos polemizar en eso", respondió.

"Entonces ellos (EU) se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes productores vinculados a legisladores, tienen mucha influencia, allá de manera abierta, aquí encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, senadores, presidentes".

"Entonces esos diputados, senadores, es un sistema que considero está mal, pero así está mal, entonces son como sus empleados, más al servicio de ellos que del pueblo, de los ciudadanos, es toda una distorsión, pues esos diputados, senadores, también reciben, no todos, dinero de los magnates de la industria bélica y por eso defienden el armamentismo en el Congreso, es un asunto que no ayuda, pero bueno".

"Ahora por esas presiones de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el Gobierno, llegan a promover e impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel, las investigaciones muchas veces están avaladas por premios Nobel porque son apoyados, financiados, impulsados por esos grupos", lanzó.