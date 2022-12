AMLO llama a no consumir Coca-Cola ni papitas porque hacen daño

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que al igual que ese refresco, las "bolsas de papitas" hacen daño por su alto contenido de sal, además de ser "carísimas" y tienen "puro aire"; aunque señaló que cada quien es libre de consumirlos.

"Que va aumentar la Coca-Cola, pues hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola, porque no es buena para la salud, y además de eso le suben el precio; es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tiene mucha sal. No, no, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire.