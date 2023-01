Gertz trabaja desde su casa.- AMLO

"¿Qué puedo informarles? Que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron en la espalda, la columna. Entonces, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando, le deseamos que se recupere, que mejore pronto", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó también que el Fiscal padezca de cáncer.

"No, no es cáncer (de lo que lo están atendiendo) según mi información, afortunadamente. Y como dice el dicho colonial de la literatura: los muertos que no matais gozan de cabal salud", aclaró.