Ignora AMLO otra vez prohibición del INE y habla de Creel

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador ignoró una vez más la prohibición del INE sobre emitir opiniones relacionadas con temas electorales y se refirió a Santiago Creel durante su conferencia mañanera.

Por medio de sus sección "No lo digo yo", el Mandatario mostró un video del aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Opositor donde lo acusa de discriminación por su color de piel y ojos.

"Nada más aclarar que yo no sabía que había discriminación inversa, y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos, es mentira completamente mentira. Aclararlo nada más", señaló el Presidente en conferencia mañanera.

"Yo siempre estado a favor de los pobres, por el bien de todos, a favor de los pobres, siempre estado en contra del clasismo, del racismo, de la discriminación, y siempre estado en contra de la corrupción, siempre, eso sí".

Asimismo, López Obrador reprochó que sus opositores mienten y lo atacan sin recibir sanciones del INE o del Tribunal Electoral.

"Pero ahora hay mensajes de publicidad y como el INE les permite y el Trife también que digan mentiras y a ellos no lo sancionan, e incluso que se lancen en contra mía en esos mensajes, y el INE y el Tribunal, eso no lo ven", expuso.

"Nosotros lo que queremos es que se establezca un estado de bienestar, que tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, esa es la diferencia con la derecha, ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es la superación personal".