AMLO propone que otras vacunas Covid cuesten 500 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el inicio de la campaña de vacunación con Abdala y Sputnik, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se podrán comercializar las vacunas contra Covid-19 una vez que sean autorizadas por la Cofepris, y sugirió que su precio sea de 500 pesos, aun cuando el biológico podría llegar a costar hasta 5 mil pesos.

"Si tiene la desconfianza, quien tiene algún prejuicio, pues está en su derecho, somos libres y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para irse a aplicar", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 24 de octubre en Palacio Nacional.

El Presidente dijo que, de acuerdo con el protocolo, las vacunas comerciales tienen que ser confiables y quienes quieran pagar por aplicarse su vacuna pueden hacerlo: "No hay ningún problema".

"Lo que pasa es que últimamente no sé qué está pasando, se ponen muy nerviosos nuestros adversarios, los conservadores, pero no hay problema de nada, somos libres, por encima de todo está eso, la libertad, el que quiera comprar su vacuna lo va a hacer", expresó.

López Obrador preguntó al subsecretario de Salud, Ruy López Ridaura, el costo de la vacuna comercial contra el virus del SARS-CoV-2 y como respuesta recibió que todavía no se tenía un estimado, pero puede llegar hasta 5 mil pesos.

El presidente López Obrador le reviró: "¡Hasta 5 mil pesos! No, no, no, no puede pasar de 500".

El director del IMSS, Zoé Robledo, agregó que la vacuna contra la influenza en el sector privado cuesta entre 500 y 900 pesos.

López Obrador dijo que la vacuna Abdala –que aplica el gobierno en la campaña de vacunación invernal 2023- es segura y su eficacia está probada, por lo que llamó a no se dejen confundir pues la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos.

El doctor López Ridaura recordó que la Cofepris emitió opiniones favorables para la vacuna de Pfizer, para una de las versiones que presentó Moderna, mientras que a AstraZeneca se le pidió más información y lo que se espera es que en las próximas dos o tres semanas o a mediados de noviembre, del comité de Moléculas Nuevas de su opinión.