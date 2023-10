Maite Perroni habla del desaire de Bad Bunny en los Billboard

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni enojada ni entristecida, Maite Perroni asegura que su encuentro con Bad Bunny en los premios Billboard fue muy distinto a como lo pintaron en las redes sociales, pues si bien el cantante puertorriqueño no le correspondió el beso que ella estaba a punto de darle, la cantante no lo vio como un sinónimo de deprecio, pues todo pasó tan rápido que no fue sino hasta que vio que las imágenes se viralizaron, al día siguiente, que cayó en la cuenta de lo ocurrido.

Luego de ofrecer 30 conciertos, durante dos meses y medio, alrededor de Estados Unidos, las y los integrantes de RBD volvieron a México para tomarse un respiro, pues a principios de noviembre reanudarán el "Soy Rebelde Tour", en su próxima parada, que será en Medellín, Colombia, en el Estadio Atanasio GIradot.

@latinus_us Bad Bunny niega beso a Maite Perroni tras recibir premio en los Billboard de la Música Latina. #InformaciónParaTi ? sonido original - Latinus niega beso atras recibir premio en los Billboard de la Música Latina. #Latinus

Maite fue una de las integrantes del grupo que fue captada en su arribo a la Ciudad de México, donde diferentes medios de comunicación la esperaban para preguntarle acerca del gran éxito que ha obtenido RBD, después de 14 años, situación por la que se dijo muy dichosa, al considerar que en ese momento "RBD se consolida como la agrupación latinoamericana más importante".

Entre otro de los temas que la cantante abordó fue acerca del supuesto desprecio que Bad Bunny le hizo cuando Maite trató de darle un beso en la mejilla, en el momento en que ella, Christian Chávez y Christopher Uckerman le entregaron el premio Billboard, en la categoría de "Mejor canción del año (ventas)" por el tema "Tití me pregunto", el pasado 5 de octubre.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron en redes sociales, a poco de que Perroni anunciara que, de entre los cinco artistas nominados, el "Conejo malo" había sido el ganador, el boricua subió al escenario, dándole la mano efusivamente a Christian y Christopher, del mismo modo que a Maite, a quien ofreció un gran apretón de manos, sin embargo, la RBD también pensaba darle un beso en la mejilla, el cual no fue correspondido por el músico de 29 años que rápidamente tomó su premio y se dirigió al micrófono para dar paso a su discurso de agradecimientos.

Fue así que el momento se viralizó, sin embargo, la actriz asegura que no se sintió ofendida y que, en el momento, ni se dio cuenta del presunto desaire del intérprete de "Me porto bonito", en cambio, supo de la polémica que se generó hasta el día siguiente, cuando vio que en redes sociales alentaron el video para analizar los gestos de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

"Yo no lo sentí así, la verdad cuando empecé al día siguiente a ver todo, incluso todavía viajé en la mañana, llegamos a otra ciudad, aterrizamos, llegué al hotel, me preparé para irme al show y empecé a ver eso y dije: 'No, realmente yo no lo viví de esa manera para nada'", afirmó.

La cantante consideró que, por lo rápido que aconteció todo, lo más probable es que el cantante no se percatara de que ella iba a darle un beso en la mejilla.

"Es un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación, no lo sentí así, ya cuando vi el video dije: 'Claro, si le hacen cámara lenta y close ups se hace terrible todo', pero no para nada, no lo percibí de esa forma, es un artista que admiramos muchísimo y que también ha demostrado su apoyo y su cariño, no hay por qué hacer algo más grande de lo que es", dijo.