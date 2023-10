Daniela Luján se compromete con su novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela Luján se encuentra muy feliz luego de que su novio, el también actor Mario Alberto Monroy, le diera hace un mes el anillo de compromiso tras varios años de noviazgo.

La actriz, que vive un momento mágico al reencontrarse con sus seguidores en el escenario en el espectáculo de los "2000' Pop Tour", confesó a Televisa Espectáculos que se siente muy emocionada por la faceta que está por vivir junto a su pareja.

En los premios Eliot, reconocimientos otorgados a los líderes digitales de habla hispana, Luján mostró su anillo y habló sobre el sorpresivo y romántico momento en el que recibió el anillo, pues dice, no se lo esperaba.

Daniela Luján pensó que estaba bien sin anillo de compromiso

Daniela Luján reaccionó con mucha emoción cuando hace un mes, de manera muy romántica, su novio Mario Alberto el dio el anillo de compromiso, no se lo esperaba y pensaba que éste no era necesario, así como formalizar, pues pensaba que así se sentía bien, sin embargo, tras recibir el anillo su perspectiva al respecto cambió.

"Llevo un mes comprometida, fue muy romántico, llevamos ya mucho tiempo de novios, yo creía que no era necesario para mi casarnos, formalizar, pero cuando me dio el anillo dije ´ah, no manches, qué felicidad y qué emoción, como que me cambió la perspectiva de eso y ya no soy tan hippie", bromeó.

Aunque aún no han planeado nada sobre la fiesta, la actriz, que se dio a conocer en producciones infantiles como "Luz Clarita", dijo que espera poder sentarse pronto con su prometido para empezar a planear la boda.

"Nada, no he visto nada, llevo un mes con los ensayos, y con lo que tenemos de chamba tanto él y yo, no hemos podido sentarnos a planear nada".

Daniela Luján compartió que ella y su pareja Mario Alberto Monroy comprenden muy bien la cuestión de los tiempos para poder estar juntos, ya que a veces hay rachas que no se puede por el trabajo, y otras donde las cosas están más relajadas y sí es posible, por lo que esta cuestión nunca ha sido causa de pleito entre ellos.