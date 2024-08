No me gusta lo que pasa en Chiapas.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este viernes un llamado a recuperar la paz en el estado de Chiapas.

Luego de varios meses de violencia, enfrentamientos, ejecuciones y desplazados, el Mandatario hizo un llamado a los pobladores de la región a hacer honor al nombre de este municipio.

Acompañado de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el Jefe del Ejecutivo pidió buscar la hermandad y solicitó de manera particular a los adultos mayores tratar de orientar a los jóvenes para garantizar la integridad de las familias.

"Nada más decirle estoy pendiente siempre de La Concordia, no me ha gustado, se los digo, lo que ha estado pasando últimamente. Ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio La Concordia, hay que ir al camino de la justicia, la paz por la tranquilidad, transformar por el camino de la concordia", dijo frente al Gobernador morenista, Rutilio Escandón.

"Tenemos que buscar la unidad de nuestro pueblo, la gente mayor hay que hablar mucho con los jóvenes, hablar mucho con los jóvenes, que no se nos desintegren nuestras familias y nosotros vamos a seguir procurando que haya bienestar para que se consiga la paz, porque la paz es fruto de la justicia. Por eso tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia".

Actualmente, los problemas de violencia que atraviesa la entidad han obligado al despliegue de 3 mil 100 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que participan en operativos de seguridad.

La presencia de las fuerzas castrenses se hizo evidente este día, en el trayecto que va desde Tuxtla capital hasta La Concordia, donde AMLO inició otra gira conjunta con Sheinbaum.

Por otro lado, López Obrador arremetió contra quienes, por machismo, no ven con buenos ojos la llegada de la morenista Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República.

Sin mencionar por su hombre a la quinta de su propiedad, "La Chingada", pidió mandar a Palenque a quienes se oponen a la cada vez más creciente participación de las mujeres de las mujeres.

"Tenemos 500 años que no gobernaba una mujer, la situación tan especial extraordinaria excepcional que estamos viviendo para contarlo, es la primera Presidenta de México.

"Y a algunos no les gusta, porque todavía hay machismo. Pero ¿saben qué? aunque no le guste a los machines, la mujer es más responsable, más trabajadora, más honrada que el hombre. Y al que no le guste que se vaya a Palenque, Chiapas", soltó entre sonrisas.

López Obrador y Sheinbaum encabezaron esta tarde la ceremonia de inauguración del puente La Concordia, que tiene más de 700 metros de largo y que beneficiará a unos 300 mil habitantes de 21 comunidades de 10 municipios de la región.