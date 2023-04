Esposa de Frenk vendía medicinas a Seguro Popular.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la esposa del ex Secretario de Salud Julio Frenk vendía un medicamento al Seguro Popular .

Frenk fue Secretario de Salud del año 2000 al 2006 durante el sexenio de Vicente Fox.

"Tengo una información que ojalá y se pueda demostrar, de que la esposa del que era Secretario de Salud, de (Julio) Frenk, en ese tiempo que se creó el Seguro Popular", declaró.

"Vendían medicamentos y vendía un medicamento que luego Cofepris tuvo que prohibir, porque supuestamente era para bajar de peso, un diurético dañino, eso era el Seguro Popular", agregó.

El Jefe del Ejecutivo recordó que durante Gobiernos anteriores había anomalías en la adquisición de medicamentos.

"Diez empresas le vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas caducadas, alteradas, con sobreprecios. ¿Por qué estamos llevando acabo está reforma? Porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector Salud, que como otras áreas del Gobierno estaba infestada por la corrupción".

Además, acusó que el ISSSTE fue desmantelado porque "se dedicaron a saquear".

"Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE, estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther (Gordillo), bueno, ella fue la que impuso a (Miguel Ángel) Yunes, ex Gobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear, hasta para hacer un análisis de sangre había que ir a un laboratorio privado, todos los servicios subrogados, subcontratados, el ISSSTE lo dejaron como un cascarón, nada es del ISSSTE.

"Hasta los quirófanos, ahora que estamos buscando integrar todo, recuperar lo público frente a la privatización nos dice el prestador de servicios: pues no se pueden llevar este quirófano o no pueden usarlo porque no solo es el quirófano, la instalación eléctrica también es mia en el hospital".

Aseveró que la Secretaría de Salud se dedicaba a entregar dinero y a transferir los dineros a los estados.

"Ahora la mayoría de los gobernadores han aceptado que se federalicen los servicios de salud, que se federalicen los servicios de salud y que exista atención médica, medicamentos gratuitos para toda la población y ya empezamos a mejorar todo el sistema de salud, ya llevamos 14 estados y vamos a concluir los todos".