Persiste la pugna entre López Obrador y Larrea

El mandatario aseguró el decreto no está relacionado con la operación del multimillonario sobre Banamex ni tampoco es un pleito personal contra el empresario. "No hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no, ojalá y comprendan no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tienen que cuidar al interés público", expresó.

ANALIZAN ACCIONES LEGALES

Por su parte, Larrea ha advertido de que siguen con las negociaciones con el Gobierno y en paralelo analizan las acciones legales a tomar ante el "deterioro" que ocasionará para la empresa esta expropiación. Según su versión, fue el Gobierno el primero en romper los acuerdos, ya que a principios de 2022 firmaron un convenio para la construcción de una segunda vía férrea con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. "Tras la firma de dicho acuerdo, Grupo México inició de inmediato las obras de construcción y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después", relató la empresa.