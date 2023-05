Luisa María Alcalde no es empleada de ningún empresario minero: AMLO

Al encabezar la ceremonia del Día del Trabajo en Palacio Nacional y frente a dirigentes de diversos sindicatos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que Luisa María Alcalde Luján no es una empleada de ningún empresario del sector minero "de los que expulsaron a Napoleón" (Gómez Urrutia, senador y dirigente minero) algo que, aseguró, "ya eso no pasa ni volverá a pasa".

"Ahora las cosas son distintas, el gobierno actúa con independencia, como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros. El salario mínimo ha aumentado 90% en términos reales, como nunca en la historia reciente, se ha incrementado el reparto de utilidades, hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto.

"Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María, no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón. Ya eso no pasa ni volverá a pasar", expresó.

AMLO agradece apoyo y comprensión que ha recibido de líderes sindicales. En el salón Tesorería, el Mandatario federal agradeció el apoyo y comprensión que ha recibido su gobierno de líderes sindicales y destacó que prácticamente al día de hoy no hay protestas sindicales.

"Amigas, amigos, dirigentes, solo me resta agradecerles porque he contado con la comprensión y el apoyo de ustedes, independientemente de las banderías partidistas como aquí se ha mencionado, siempre he tenido el apoyo de ustedes el tiempo que llevo gobernando al país.

"No se permiten abusos contra los asalariados, hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales, los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros, en este nuevo ambiente de legalidad y justicia sin que se le impida a nadie manifestarse, y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales".

El mandatario federal garantizó a los líderes sindicales que en lo que resta de su sexenio su gobierno seguirá conduciéndose por los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores.

Señaló que, de su parte, los dirigentes gremiales siempre podrán encontrar "extendida mi mano abierta y franca" en señal de amistad y compañerismo.

"Pueden estar seguros de que, bajo los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores, nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato.

"Estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México, con su cooperación y con su solidaridad. De mi parte ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria", agregó.

Secretaria del Trabajo afirma que México va por la ruta correcta en materia laboral. Luisa María Alcalde Lujan, secretaria del Trabajo, aseguró que el país va "por la ruta correcta" y se han tenido conquistas históricas en materia laboral, durante la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con líderes sindicales, en Palacio Nacional, para conmemorar el Día del Trabajo.

"Dignificar las vacaciones, reconocer a las trabajadoras del hogar y garantizar oportunidades de empleo a miles de millones de jóvenes, antes excluidos, han sido conquistas históricas", comentó.

Detalló que otros resultados positivos son: la reforma laboral en materia de libertad sindical; el incremento del salario mínimo; la eliminación de la subcontratación en el país; y aumentar en 109% la repartición de utilidades, al pasar de 87 mil millones de pesos a 183 mil millones de pesos.

Aseveró que hubo un "giro radical a la política sindical bajo la premisa de que no se puede hablar de crecimiento económico, si ese crecimiento no se ve reflejado en los bolsillos de los trabajadores".

"De poco o nada sirve atraer y generar empleos cuando éstos, lejos de abonar al desarrollo, profundizan las desigualdades", abundó, en su mensaje dirigido a los líderes sindicales.

Refirió que se han obtenido máximos históricos de empleo formal y de salario promedio, que ayuda a sentar las bases de un modelo nuevo, "donde los trabajadores no deben ser puestos en segundo plano".

En cuanto a justicia laboral, Alcalde Lujan señaló que, bajo el nuevo modelo, los centros de conciliación y los tribunales laborales se han encargado de solucionar la mayoría de los conflictos a través del diálogo.

"De los 700 mil conflictos atendidos bajo el nuevo sistema, el 75% se ha resuelto por conciliación en menos de 45 días; el resto que llega a los tribunales, en menos de siete meses y medio a través de juicios orales", detalló.

Finalmente, señaló que los sindicatos tienen una oportunidad histórica para reinventarse y regresar a las bases.

En la mesa, acompañaron al presidente López Obrador Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM; Isaías González Cuevas, de la CROC; Rodolfo González Guzmán, de la CROM; Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas; y el senador Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero.