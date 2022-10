Insiste AMLO: nunca traigo cash

CIUDAD DE MÉXICO.- Al narrar anécdotas sobre cómo no pudo pagar comidas o taxis, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nunca trae efectivo porque no le interesa el dinero .

"Además, yo tengo una especie de religión, para mí el amor y el poder tienen que ser puros, el poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud y se ponga al servicio de los demás, no me ha interesado nunca el dinero, nunca, llevo décadas sin tener una cuenta de cheques. No 5, 10 años, no, 30, 40, no sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo cartera, quien administra mis ingresos es Beatriz, y antes Rocío y me daban para mis gastos, para lo elemental", dijo.

Y entonces, López Obrador se soltó contando anécdotas para dejar claro que no carga con efectivo.

"Una vez, dos, tres veces han pasado cosas, les voy a contar algunas:

"Una vez fui con mi gran amigo Chema Pérez Gay al aeropuerto y pues Chema igual, que yo, y le dije, vamos a tomarnos un café y un pan, nos fuimos, y nos damos cuenta que había que pagar y, ¿cómo le hacemos?, Entonces traía en la cartera donde traigo mi identificación, ahí doblado un billetito, y ahí pagamos".

"Otra vez vamos al aeropuerto, me dejan ahí, iba yo a Tuxtla y me pongo a leer y voy a ver el vuelo, no, ya se cerró, ya se fue y el que me había llevado ya no estaba y entonces, ¿ahora qué hago? Aquí en el aeropuerto, ahhh, no traía las llaves del departamento, se las había dejado al que me había llevado al aeropuerto, no tenía yo, voy con los de los taxis y le digo, ¿cuánto me cobra, a qué lugar?, a la Jornada, porque ahí está una persona que quiero mucho, Chabelita, que es la que atiende ahí, secretaria, asesora, como Laura, de toda la vida, ya llegué y le dije al taxista".

"'Ay, licenciado, es usted', ¿y qué pasó?, Pues fíjese que me dejó el avión, 'me va a esperar porque voy a conseguir el dinero para pagar'. Subí, me prestaron dinero, y pedí la llave para el departamento".

"Y así en otra ocasión, llego al aeropuerto, no había nada, me saluda cariñosamente una familia, les digo, ¿a dónde van?, No pues... ¿no pueden llevarme? 'Sí, como no'. Ya me había subido y en eso llega el que me iba a llevar", contó el Mandatario.

Y remató diciendo que nunca le encontrarán un ilícito porque no es corrupto.

"No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material. Porque también siempre digo que no todo el que tiene es malvado y respeto a todos, nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser, entonces, ¿cuándo van a encontrar ilícito? No soy corrupto", lanzó.