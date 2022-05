AMLO dice que la recaudación de impuestos en 2022 lo pone "muy contento"

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió en pantalla unas gráficas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde destacó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), registra un 17.7 de incremento con relación al mismo periodo del año pasado.

"Esto en términos reales, si le agregamos los 7.8 de inflación estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve, de 841 mil millones a un billón 65 mil", sostuvo.

Además, comentó que el total de ingresos del gobierno en términos reales, fue de 2.8%, cifra que representa el 10% de aumento con relación al año pasado en términos nominales.

"Eso me tiene también bastante contento, vamos bien", expresó el presidente López Obrador.

Incluso, aseguró que el índice de inflación se redujo y se mantiene abajo de otros países como Estados Unidos.

En el caso del peso, comentó que no se ha presentado una devaluación de la moneda mexicana.

"Al contrario, desde que estamos en el gobierno el peso se ha fortalecido, se ha apreciado, es de las monedas más fuertes del mundo; y por eso lo de inversión extranjera, México es de los países, de los pocos países, selectos países, considerados como de los más atractivos para la inversión foránea, y esto ayuda muchísimo", refirió.

También, comentó que el hecho de no haber optado por deuda adicional, ayudó mucho para la economía nacional, así como el envío de remesas de los mexicanos que laboran y radican en Estados Unidos y la ratificación del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

"Y nos ayuda mucho, mucho, mucho, el que no hay corrupción. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, por ejemplo, ahora con esta diferencia con Vulcan, pero saben que ya no es como antes, de que todo lo arreglaban, aunque destruyeran el territorio, arreglaban las cosas", sentenció el presidente Obrador.