AMLO destaca importancia de mandar a la Secretaría de Salud a Acapulco: atenderá región marginada

"Yo creo que esa región es la de más abandono en materia de salud y por eso se decidió estar allá", indicó.



Incluso, anunció una gira de trabajo por Guerrero del viernes 24 al domingo 26 de junio, en la que visitará el municipio de Tlapa de Comonfort, en La Montaña, donde se anunciará la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), así como la supervisión de los caminos artesanales que se construyen en los municipios de Malinaltepec y San Luis Acatlán, en la zona considerada como Costa-Montaña.

El domingo 26 estará en el puerto de Acapulco para inaugurar un libramiento vehicular, informó el mandatario en la conferencia mañanera.

Al respecto, el presidente López Obrador sostuvo que su gobierno tiene que cambiar la forma de actuar de las instituciones.

"El gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios, que no se les puede llamar servidores públicos, sino funcionarios que llegan a las 10:00 y salen a las 2:00 y, si acaso, regresan una o dos horas a la oficina, por lo general ya no regresan, y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación. Es territorio, no escritorio", expresó AMLO.

Recordó que la primera oficina que se descentralizó fue la Secretaría de Energía, que se trasladó a la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco, para supervisar la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso.

También, comentó que la pandemia retrasó el proceso de trasladar las dependencias a los estados de la República y sólo se van a quedar en la Ciudad de México las secretarías de Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Marina y Defensa.

Además, dijo que no ha tenido resistencia de los trabajadores al servicio del Estado y que se "han portado muy bien".

"Sean oficinistas, sean maestros, sean médicos, sean electricistas, sean petroleros, todos. Estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema", aseguró AMLO.

Por ello, comentó que no ha habido despidos y se procura mejorar la situación laboral de los trabajadores.