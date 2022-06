AMLO descarta "focos rojos" de violencia en estados donde habrá elecciones

No obstante, aclaró que en el caso de Oaxaca, se tiene que esperar a lo que resuelvan las autoridades locales por las afectaciones que provocó el huracán Agatha en la franja costera y la parte serrana de esa entidad.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que en general, hay tranquilidad y "el ruido" solo existe en los medios de comunicación como sucede en cada proceso electoral, aseguró.

"Hay ruido en los medios pero es lógico porque se está a unos días de las elecciones y siempre es así, pero no hay ningún indicio de violencia", refirió.

Enseguida, comentó que el gobierno federal estará atento al desarrollo del proceso electoral en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y llamó a evitar el abstencionismo.

"De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos y no tener miedo, no dejarse apantallar porque la abstención ayuda a los mapaches porque cuando la gente no vota, ellos se benefician y cuando la gente sale a votar, no les alcanza ni comprando votos", sentenció.