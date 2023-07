Yo les diré quién será el candidato opositor: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya está resuelto quién será el candidato opositor y que en dos o tres días él mismo lo revelará, sin equivocarse.



Durante la mañanera, López Obrador indicó que una cúpula elegirá quién será el abanderado de la alianza opositora de PRI, PAN y PRD.

"Ahora es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla", acusó AMLO.

"Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta y saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros, no tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera, entonces ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos".

-¿Quién se imagina?, se le preguntó.

"En dos o tres días les digo y estoy seguro de que no me voy a equivocar", respondió.

"Son consultas arriba, en la élite del poder económico, del político, se nutren, se alimentan mutuamente y ya. Ya les voy a decir".

-¿Será hombre?

"¿No me van a dar dos días? O sea en dos días, no, no, no, no, déjenme, porque no me voy a equivocar, ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos", afirmó.

"Se consulta a la cúpula de los potentados, también a la cúpula del conservadurismo, Fox, Calderón, Salinas".

-¿Hay cónclave?, se le insistió.

"Sí, hacen esa consulta", dijo AMLO.

"Luego interactúan con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas y ya después se sabe".

El Jefe del Ejecutivo dijo que en la Oposición quieren una política clasista y racista, además de que buscan seguir robando.

SIMULACIÓN

"Es una simulación y el candidato o la candidata del bloque conservador, independientemente de quién sea, ya sabemos que quieren continuar con la misma política, clasista, racista, discriminatoria, lo que quieren es seguir robando, saqueando e ignorando al pueblo. Porque ni modo que le tengan amor al pueblo", agregó.

El Mandatario federal aseguró que la Oposición eligirá primero a su candidato.

"Lo que debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero, en estos días. Ya les voy a informar", dijo.