Alertan en Aduanas invasión de ´chuecos´

"Por Tijuana ingresan diariamente unos 65 mil vehículos por sus dos garitas (50 mil por El Chaparral y 15 mil por Otay), no existiendo la posibilidad de revisar su situación mediante inspecciones con personal de la Aduana, requiriendo apoyo tecnológico para realizarlo de manera eficiente, tecnología que, si bien existe parcialmente, en la realidad no coadyuva en identificar la situación legal de estos vehículos y personas, ya que no están conectados a una base de datos vehicular ni delictiva", afirmó el Teniente Coronel retirado, Fernando Martínez, administrador de la Aduana de Tijuana, en uno de los correos de la Sedena hackeados por Guacamaya.

"Si bien el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo para registrar los vehículos llamados ´chocolate´ en territorio nacional traerá beneficios a un sector específico de la ciudadanía y permitirá el control de aquellos que se empadronen, no es la solución en un cien por ciento a la problemática, ya que literalmente se debe cerrar la llave de entrada a nuestro país.

Los vehículos chocolate continúan ingresando respaldados en lo que la misma ley les permite: ser conducidos por un residente norteamericano".

Martínez destacó que el 90 por ciento de estos autos son usados para delitos, porque son prácticamente desechables, y que sólo en Baja California circulan unos 800 mil de ellos.

La actual Administración empezó a regularizar autos chocolate en octubre de 2021, con un cobro de 2 mil 500 pesos, mediante un decreto presidencial que se ha ido expandiendo tanto en su vigencia, como en los estados que abarca.