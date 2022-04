Agoniza la pandemia

El país no ha conseguido aún llegar a un día con cero muertes por Covid, pero las defunciones son cada vez menos, así como los contagios, las hospitalizaciones y el protagonismo de los voceros gubernamentales.

Muchos familiares, amigos y conocidos se han contagiado o han perdido a alguien y casi todos se han vacunado al menos una vez, sobre todo en entornos urbanos.

Tras dos años de planes frustrados, de regresos presenciales a las oficinas y a las escuelas que vienen y van, y de desgaste llega el corte de caja: ¿Qué va a pasar ahora con la vacunación? ¿Qué esperar de la próxima variante? ¿Hasta cuándo conviene seguir usando el cubrebocas? ¿Cuánto falta para el fin de la pandemia? ¿Y ahora qué sigue?

Nora Martínez Gatica, epidemióloga y especialista en Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, contesta:

"Estamos en el fin de la tercera ola", responde Martínez Gatica. Los primeros dos meses del año estuvieron marcados por el impacto de ómicron.

Se rompió varias veces el récord máximo de contagios diarios y el máximo fue el pasado 19 de enero con más de 60,000 casos, aunque las muertes y hospitalizaciones fueron menos que en otras olas gracias a la vacunación.

La especialista, sin embargo, advierte de que el fin de la tercera ola no es el fin de la pandemia y que en los próximos meses será más común ver epidemias locales, en regiones específicas del país.

"En un tiempo más podremos hablar de una endemia, pero todavía no llegamos ahí", comenta. Martínez Gatica señala que se necesita más tiempo y mayor inmunidad, ya sea por contagio o por vacunas, y que hay que analizar el impacto de nuevas variantes. "Este virus no va a desaparecer, no hay que olvidar eso".

EL CUBREBOCAS

La especialista afirma que el uso de cubrebocas es una medida de protección fundamental y que es importante mantener esa precaución en vista de otras particularidades en México, como la ausencia de restricciones de viaje y la decisión de no extender la vacunación masiva en niños. "Si podemos seguir usándolo lo más posible, mejor", recomienda. Otro factor importante es la llegada de la subvariante BA.2 de ómicron, así como la aparición de nuevas variantes.

La recomendación de los especialistas es vacunarse y recibir un refuerzo, incluso si se ha contagiado recientemente.

En pocas palabras: si no se ha vacunado y puede hacerlo, vacúnese. En lo que toca a la estrategia de vacunación hay varias cosas por definirse en México, de acuerdo con la especialista. Lo primero es decidir cada cuánto se van a aplicar las vacunas: si serán dosis anuales o si serán más frecuentes, como en otros países.

Tampoco se sabe si habrá un énfasis especial en grupos vulnerables por edad o por comorbilidades. Otro asunto es la decisión de utilizar solo un tipo de biológico o si se seguirá teniendo varias vacunas en el portafolio y si se van a utilizar vacunas que ya no estén desarrolladas a partir del virus original, el que se identificó en China. "Eso lo sabremos pronto y tendremos que apegarnos a las recomendaciones internacionales", sugiere Martínez Gatica.

PRÓXIMAS VARIANTES

"No creo que volvamos a estar en un confinamiento como al principio", dice la epidemióloga. "Aunque puede haber nuevas olas, por supuesto", agrega.

La especialista critica que la vacunación se ha concentrado, sobre todo, en pocos países y eso hace que muchas personas del mundo sigan vulnerables al contagio y que eso haga que el virus siga mutando.

Otros epidemiólogos y biólogos subrayan que la evolución del virus es prácticamente impredecible. "No vamos a conocer las características de las nuevas variantes hasta que aparezcan", admite Martínez Gatica.

¿QUÉ ES LA NUEVA SUBVARIANTE BA.2?

Es una versión de Ómicron que es todavía más contagiosa.

Aún no hay casos de esta subvariante reportados por las autoridades.

Resultados preliminares de un estudio en Hong Kong indican que BA.2 puede causar infecciones severas en niños.

Varios medios estadounidenses, donde ya es el tipo de virus predominante, se han hecho eco de esos hallazgos, aunque no hay pruebas contundentes todavía ni consenso entre la comunidad académica sobre su gravedad.

Lo positivo es que los cuidados preventivos son los mismos: las medidas sanitarias que ya se han adoptado han demostrado ser efectivas también contra BA.2.