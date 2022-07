No me saldré de Morena: Ricardo Monreal

"Me siento con la capacidad, con el talento, con todo el entusiasmo, con toda mi fuerza para poder representar al País en condiciones de gran valentía y en condiciones de talento para seguir profundizando este proceso de transformación que el Presidente López Obrador inició".

Monreal llamó a participar este mes en el proceso de renovación de los puestos de dirección de Morena con valentía y sin miedo, ya que este instituto político no es propiedad de ninguna corriente.

ES DE TODOS

"Morena es de todos, Morena no es de una facción, Morena no es de un grupo, Morena es del pueblo. Yo soy fundador de Morena y desde hace 25 años he luchado al lado del Presidente López Obrador".

"Una vez que se autorice la convocatoria, me voy a inscribir y voy a luchar a la buena para que dentro de Morena ganemos a la buena, no me voy a salir, voy a luchar dentro de Morena porque soy fundador de Morena, porque creo en Morena, porque le he dedicado más de la mitad de mi vida política a este movimiento, mi límite es la dignidad", subrayó el ex Gobernador de Zacatecas.

Monreal continuará mañana en Puerto Vallarta para presentar su libro "Reformas Constitucionales para un Cambio de Régimen". También tendrá una comida con empresarios en un hotel del municipio costeño.