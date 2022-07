Acusan morenistas a 'corcholatas' por uso de recursos

Sin mencionar de manera expresa a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ni al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los morenistas afirmaron que el uso de los recursos que están haciendo podría ser ilegal.

"Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades", expuso la senadora Martha Lucía Micher al leer un posicionamiento.

Micher aseguró que están recibiendo información y pruebas de parte de militantes de todo el País y que se las entregarán al líder nacional del partido, Mario Delgado, con quien buscarán reunirse pronto.

"El proceso para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la 4T debe estar apegado a los principios establecidos por el Presidente López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos", enfatizó.

Los simpatizantes marcelistas también demandaron que las encuestas que definirán al candidato a la Presidencia sean abiertas, independientes, transparentes, verificables y accesibles para toda la ciudadanía.

El modelo, propusieron, podría ser aquel que definieron en 2011 el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Ebrard, quienes acordaron las preguntas y eligieron a las encuestadoras que realizaron el trabajo.

"Al igual que en aquella ocasión, cada aspirante deberá proponer una empresa encuestadora y asimismo se decida de mutuo acuerdo, la empresa independiente que supervise los trabajos", añadió Micher.

Martha Lucía Micher estuvo acompañada por un grupo de 25 legisladores y líderes sociales, quienes aseguraron ser una muestra representativa de alrededor de 500 diputados locales y federales, senadores y regidores que en todo el País apoyan la candidatura de Ebrard rumbo al 2024.