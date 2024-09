Acusa García Luna nexos de AMLO con narcotráfico

En una carta pública, el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusó nexos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus operadores con líderes del narcotráfico.

"Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al Presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico", sostiene.

"Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico". En la misiva, el ex funcionario, preso en Estados Unidos, defendió su inocencia.

"En febrero de 2023 fui a juicio, como es del conocimiento público, los fiscales no presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalan, esencialmente, delitos vinculados al narcotráfico. No presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro de narcotráfico o su familia, como lo señala el Gobierno de México.

"De igual forma, en México, un tribunal colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023, después del juicio, que no había pruebas que acreditaran ingresos ilegales a mi patrimonio previo al 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito y que no hay un solo peso dólar vinculado al narcotráfico", apunta.