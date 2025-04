Muere Dave Allen, bajista de Gang of Four, a los 69 años

Dave Allen, el bajista de la banda de post-punk Gang of Four y cofundador del grupo británico Shriekback, falleció a los 69 años en su hogar en Portland, Oregón.

La noticia fue confirmada por su excompañero de banda, el baterista Hugh Burnham, quien compartió en redes sociales que Allen había estado luchando contra la demencia precoz durante los últimos años.

"Es con el corazón roto pero lleno de gratitud que compartimos la noticia de que Dave Allen, nuestro antiguo compañero musical, amigo y brillante músico, falleció el sábado por la mañana", escribió Burnham.

Dave Allen fue un miembro esencial de Gang of Four, uniéndose al grupo tras la salida de Dave Wolfson. A pesar de no ser parte de la formación original, su influencia en la banda fue fundamental, especialmente en los clásicos Entertainment! (1979) y Solid Gold (1981), álbumes clave en la historia del post-punk.

Burnham, acompañado de Jon King, el vocalista de la banda, rememoró a Allen con afecto, subrayando el tiempo que pasaron juntos antes de su muerte, conversando y riendo mientras revivían recuerdos de sus mejores momentos compartidos.

"Hemos sido muy afortunados de haber tenido al As del Bajo en nuestras vidas", agregó, haciendo referencia a la amistad que compartieron en más de 50 años.

En 1982, dejó Gang of Four para formar Shriekback, una banda con influencias de la nueva ola y el funk. Junto al exmiembro de XTC, Barry Andrews, y el baterista Martyn Bench, creó seis álbumes y dejó su huella en el cine y la televisión, con canciones que aparecieron en películas como Manhunter y Miami Vice, dirigidas por Michael Mann.

Tras su paso por Shriekback, Allen continuó su carrera en la industria musical, colaborando con varios proyectos y trabajando como director en Beats Music (hoy Apple Music), donde también aportó su experiencia al mundo digital, según Rolling Stone.

La banda Gang of Four, tras la muerte de su guitarrista Andy Gill en 2020, estaba preparando su gira de despedida, Long Goodbye, que se lanzará el 20 de abril en Boston. Aunque Allen participó en varias giras de reunión del grupo, nunca pudo volver a subirse al escenario con ellos.

"Sabemos que Dave no hubiera querido nada más que subirse al escenario con nosotros otra vez en Portland en nuestra gira de despedida por EE. UU. Pero ahora está demasiado lejos", concluyó Burnham.