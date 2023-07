´No se respetan acuerdos´

El aspirante presidencial del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a sus compañeros de Morena de no respetar los acuerdos en la contienda interna por la nominación para 2024.

Fernández Noroña aseguró que él tenía programadas actividades este fin de semana en Tamaulipas, pero que las suspendió para respetar el acuerdo con Morena que los aspirantes arrancarían hasta este lunes 19.

Reprochó que tanto Ricardo Monreal como Claudia Sheinbaum hicieron actividades, incumpliendo el acuerdo de iniciar el lunes. "No sean tramposos, ¿qué ganan?", dijo el petista.

"Yo tenía un recorrido en Tamaulipas programado con antelación, eran compromisos hechos, y yo, decentemente, viendo que los recorridos empiezan hasta mañana, determiné que no iba al recorrido para que no dijeran que estaba adelantándome y no cumplía los acuerdos.

Monreal ayer hizo de su recorrido religioso un evento político, además violando el Estado laico, pues los acuerdos se los pasó por salva sea la parte; el día de hoy Claudia hizo un evento en Xochimilco, que el bastón de mando de las comunidades indígenas... pues no es correcto, no por mucho madrugar amanece más temprano y si se quedó que empezamos hasta mañana, pues hasta mañana, ¿qué se gana?", cuestionó Fernández Noroña.

El aspirante petista criticó que la dirigencia de Morena haya programado el arranque de las asambleas informativas hasta el lunes 19 de junio, cuando pudo determinar que iniciaran desde este fin de semana.

"Mal comienza la semana quien va a arrancar el lunes, si iniciamos violentando lo establecido, pues así va a estar y no hay ninguna sanción, la sanción la da el pueblo; pero luego la gente es laxa y dice: bueno, bueno; entonces para qué pusieron que hasta mañana, hubieran dicho que desde el registro y era muy bueno iniciar el fin de semana porque es muy complicado empezar el lunes", consideró Fernández Noroña.

Empalme en Oaxaca

El aspirante petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que resolvieron el empalme de su arranque de campaña en Oaxaca, programado ahora a las 17:30 horas de la Fuente de las Ocho Regiones con una asamblea informativa a las 18:30, luego de que los simpatizantes de Claudia Sheinbaum programaron un acto en ese mismo lugar a las 16:30.

"Resolvimos el empalme en Oaxaca, nosotros tenemos el permiso para la marcha de la Fuente de las Ocho Regiones y todo se hizo bien, pero los compañeros que están apoyando a Claudia les valió y casi a la misma hora --y ellos sin permiso, pues gobiernan la ciudad y el estado, les vale madre. Nos plantearon que fuéramos juntos a la marcha, pero se iban a hacer lecturas extrañas, que estoy declinando, yo voy a contender y voy a ganar la Coordinación Nacional y si no, pues no, pero no voy a declinar", aclaró Fernández Noroña.