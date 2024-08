Firman convenio UdeG y Premios Nobel de la Paz

La Universidad de Guadalajara (UdeG) firmó el Memorando de Entendimiento con el Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz.

El objetivo es fomentar la cultura de la paz a través de sus programas educativos desde educación media superior hasta sus planes de licenciatura.

El Rector General de la casa de estudios, Ricardo Villanueva, celebró la firma de este documento, que se realizó en la Sala José Clemente Orozco, sobre todo en estos tiempos donde la violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana, pero también donde la sociedad anhela la paz.

"Con este convenio esperamos construir una relación más profunda con el Secretariado de la Cumbre y que no se quede en discursos, sino también en acciones, porque no hay mejor manera de rescatar a un país si no es a través de la paz", dijo Villanueva.

La presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, Ekaterina Zagladina, agradeció a la Universidad por creer en un proyecto sobre la paz.

"Lo que hacemos es para nuestros niños, para construir un mejor futuro, una nueva cara del porvenir con valentía, compasión, amor. La paz puede cambiar el mundo y también puede cambiar nuestro interior", dijo.

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, establecida por Mijaíl Gorbachov, busca promover la paz global a partir de experiencias históricas de su fundador.