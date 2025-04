Vuelve Pulp con 'More', su primer álbum en 24 años

Luego de más de dos décadas de silencio discográfico, la banda británica de britpop Pulp anunció el lanzamiento de su nuevo álbum More, el cual llegará a las plataformas el próximo 6 de junio.

Este esperado regreso marca el primer material nuevo del grupo desde We Love Life (2001) y llega tras una actividad intermitente que incluyó una celebrada gira de reunión en 2023. Fue precisamente durante esos ensayos que, según reveló Jarvis Cocker en un comunicado, surgió la chispa creativa que daría vida a este proyecto.

"Ensayamos una nueva canción llamada 'Hymn of the North' durante las pruebas de sonido y la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena. Eso pareció abrir las puertas", explicó Cocker. "El resto del álbum lo compusimos durante la primera mitad de 2024. Algunas canciones incluso rescatan ideas del siglo pasado".

El álbum fue grabado en tan solo tres semanas bajo la producción de James Ford, lo que lo convierte en el proyecto más rápido en la historia de la banda.

"Esperamos que disfruten de la música. Fue escrita e interpretada por cuatro seres humanos del norte de Inglaterra, con la ayuda y el apoyo de otros cinco seres humanos de diversos lugares de las Islas Británicas", añadió Cocker.

More también es un homenaje al bajista de la banda, Steve Mackey, fallecido en marzo de 2023. Su ausencia marca emocionalmente este regreso, que no solo revive el legado de Pulp, sino que también honra a uno de sus pilares.

El primer sencillo del disco es "Spike Island", acompañado de un videoclip creado a partir de imágenes fijas animadas mediante inteligencia artificial. Inspirado en fotografías del álbum Different Class (1995), Jarvis explicó que el proyecto evolucionó inesperadamente.

"Pensé en hacer un video del 'making of', pero luego decidí experimentar con la IA. La experiencia me marcó. No sé si ya me he recuperado", aseveró.

Además de "Spike Island", el álbum incluye temas como "Tina", "Grown Ups", "Slow Jam", "Farmers Market", "My Sex", "Got To Have Love", "Background Noise", "Partial Eclipse", "The Hymn of the North" y "A Sunset", explorando nuevas emociones sin perder la esencia de Pulp.

Como parte de la promoción de More, la banda también anunció dos conciertos especiales junto a LCD Soundsystem como co-cabezas de cartel, los cuales se llevarán a cabo el 25 y 26 de septiembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.