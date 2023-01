Achaca Sedena fallas en Metro a la 'mano del hombre'

Insistió en que las fallas que se han presentado no son por falta de mantenimiento.

"Lo que se detectó, y ese fue el origen, es que hubo muchos eventos en diferentes estaciones, eventos que no era normal que se desarrollaran, no eran cosas que por el mantenimiento, por falta de mantenimiento se tenían que presentar, hace unos días se presentaron videos de unos pernos que no había manera que se pudieran desprender, sino la mano del hombre", señaló en conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador.