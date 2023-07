Dejó Mora mensaje póstumo: 'que mi muerte no sea en vano'

Este mensaje lo leyó en Morelia David Bedolla, quién se identificó como asesor y amigo del productor limonero, asesinado ayer en La Ruana, en el Municipio de Buenavista Tomatlán.

"Que los michoacanos, que todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el Gobierno, el que esté en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos", pronució ante la prensa.

"Ni sobornos ni intimidaciones. Luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo, y le diré a la muerte, ¿Dónde estabas? ¿Por qué me huías tanto?".