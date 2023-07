Billie Eilish y su deseo materno

CIUDAD DE MÉXICO

"Quiero tener hijo y quiero que esos niños tengan hijos", dijo a la publicación en algo que no levantó tanto revuelo como lo dicho esta semana.

Ahora para The Sunday Times la intérprete de "Bad Guy" abundó sobre la maternidad, no sólo externando sus miedos a ella, sino que lanzó una frase que ha dado la vuelta al mundo.

"Preferiría morir a no tener hijos, porque los necesito", externó.

"Sólo pienso qué voy a hacer cuando mi hijo crea que algo es correcto y yo le diga que no y no me escuche", refirió.

Pero por qué el tema está en la mente de la californiana, quien hace poco aceptó que la mayor parte de su vida ha mostrado una imagen masculina y aniñada.

Su mamá, la actriz Maggie Baird, la concibió pasados los 40 años, una edad considerada de riesgo por cuestiones físicas, pero también en la que teóricamente las personas tienen una solidez mental y económica para solventar una familia.

La vida familiar marcó a Billie Eilish

En este caso, la familia siempre privilegió la educación en casa, por lo que la convivencia de Billie y su hermano mayor Finneas (que le lleva cinco años). La razón de ello fue que Maggie vivió de cerca la masacre de Columbine en 1999 y le dio miedo que sus hijos pudieran correr un riesgo similar.

"Tener una casa pequeña y una familia unida era parte de una filosofía", dijo en alguna ocasión la matriarca.

Billie durmió en la cama con sus padres hasta los 10 años de edad, porque desarrolló una ansiedad severa hacia la separación. Tres años después una lesión la alejó del baile, por lo que cayó en una depresión, que coincidió con la creación de "Ocean eyes" que la catapultó internacionalmente.

A los 13 años sus padres eran quienes recibían las llamadas telefónicas de agentes y compañías disqueras que deseaban conocer y firmarla. Y ellos, siempre la protegieron para que la fama y la exposición no la abrumara.

"Definitivamente encuentro molesta a mi mamá, pero eso es porque ella es mi mamá y la mamá de todos es molesta. Pero la amo, es como un libro, lo sabe todo", expresó por su parte la cantante a The Sunday Times.





En la misma plática, Billie deja en claro que la familia es lo más importante para ella. Y sabe que la normalidad sería haberla ya dejado, pero le agrada que todos viajen juntos.