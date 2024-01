Trump parece confundir a Pelosi y Haley en un mitin

El expresidente estadounidense, Donald Trump, pareció confundir a Nikki Haley, su rival republicana y exembajadora de la ONU, y a la representante Nancy Pelosi, demócrata por California, el viernes durante un mitin en New Hampshire, mientras hablaba del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Mira a toda la gente que hay ahí atrás: tienes mucha gente. Se supone que ésta es una zona pequeña y pintoresca. Esto no es nada extraño", dijo Trump a una multitud de seguidores en Concord, Nueva Hampshire, comentando sobre el tamaño de la multitud, añadiendo más tarde. "Sabes, cuando [Haley] viene aquí, recibe como nueve personas, y la prensa nunca informa sobre las multitudes que conoces".

"Por cierto, nunca informaron sobre la multitud el 6 de enero. Ya sabes, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, ya sabes, ellos... ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo, lo borraron y lo borraron? lo destruyó todo. Todo eso", afirmó Trump sin fundamento.

"Debido a muchas cosas... como que Nikki Haley está a cargo de la seguridad, le ofrecimos 10 mil personas, soldados, Guardias Nacionales, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas".

Haley trabajaba en el sector privado durante los disturbios en el Capitolio, reportó el The New York Times.

Durante sus comentarios, Trump pareció confundir a Haley con la expresidenta de la Cámara de Representantes; sin embargo, la oficina de Pelosi ha rechazado las acusaciones de los republicanos que culpan a la seguridad del Capitolio bajo su liderazgo el día del motín.

Trump acusó antes a Pelosi de rechazar 10 mil soldados el 6 de enero, afirmación que ha sido desacreditada. El informe final del ahora desaparecido Comité del 6 de enero decía: "Algunos han sugerido que el presidente Trump dio la orden de tener 10 mil soldados listos para el 6 de enero. El Comité Selecto no encontró evidencia de esto. De hecho, el secretario de Defensa interino del presidente Trump, Christopher Miller, refutó esto directamente cuando testificó bajo juramento".

En octubre, Trump se refirió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como líder de Turquía, y saludó a una multitud que, según dijo, era de Sioux Falls, Dakota del Sur, cuando estaba en Sioux City, Iowa.

Trump, de 77 años, a menudo ataca al presidente Joe Biden, de 81 años, por su edad y sugiere que Biden no está mentalmente apto para el cargo. "No puede juntar dos frases", dijo Trump el viernes. "No puede unir dos oraciones. Necesita un teleprompter".