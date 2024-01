Alexis Vega se despidió de las Chivas y de su dueño Amaury Vergara con agradecimiento tras 5 años en la institución.

Tras ser anunciado como refuerzo de los Diablos Rojos, el exjugador de Chivas reportó ayer en las instalaciones del club para trabajar por separado.

"Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento, gracias a la familia Vergara por que desde el día uno nos hicieron sentir como en casa. Claro, hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mí, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí", escribió Alexis Vega.

"Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas. Solo me queda agradecer a la afición que desde el día 1 y hasta hoy me han apoyado".

En tanto, Claudio Baeza espera que Vega marque diferencia.

"Obviamente, con los jugadores que hay y con la llegada de Alexis, se ve por ahí una ofensiva muy buena; esperemos que los muchachos, sobre todo de la parte de arriba, se puedan acoplar y entenderse muy bien", mencionó.

Toluca hizo oficial el fichaje del delantero Diego Abreu, de 20 años, procedente del Defensor Sporting. El hijo de Sebastián "Loco" Abreu llevaba un par de días en la capital mexiquense a la espera de cerrar los últimos detalles.