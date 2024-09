Trump es débil en política exterior.- Harris

Filadelfia, Estados Unidos.- La candidata demócrata Kamala Harris aseguró que Donald Trump es debil en el tema de política exterior y aseguró que líderes militares que han trabajado con el ex Mandatario han dicho que es una "desgracia".

"Es bien conocido que Trump es debil en la política exterior y que admira a dictadores", declaró Harris durante el primer debate presidencial.

"Es bien conocido que llamó brillante la incursión de Rusia a Ucrania. Es bien conocido que intercambio cartas de amor con Kim Jong Un.

"Por eso muchos líderes militares que han trabajado contigo (Trump) me han dicho que eres una desgracia".

Al tratar el tema de la guerra entre Israel y Hamas, la Vicepresidenta insistió que Israel tiene derecho a defenderse, pero matizó que importa cómo lo hace.

"Esta guerra debe terminar inmediatamente y como lo hará es con un acuerdo de cese al fuego y la liberación de los rehenes", aseguró Harris y abogó en una solución de los dos estados.

Cuestionado sobre cómo acabaría con este conflicto, Trump evadió responder la pregunta y se lanzó a criticar a su rival demócrata.

"Si yo fuera Presidente no habría empezado y Rusia no habría entrado a Ucrania. Conozco a Putin muy bien", dijo el ex Mandatario.

"Ella (Harris) odia a Israel. Se negó a reunirse con Benjamin Netanyahu cuando estuvo en el Congreso porque estaba en una fiesta de fraternidad. Si ella es Presidenta, Israel no existirá en dos años".

Cuestionado de la misma forma sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, Trump aseguró que juntaría a los Mandatarios para solucionar la guerra.

"Conozco a (Volodymyr) Zelensky muy bien y a (Vladimir) Putin muy bien y me respetan. No respetan a Biden, ni siquiera ha hablado con Putin en dos años", declaró el republicano.

"Lo que haré es que hablaré con uno, hablaré con el otro, los juntaré. Esa guerra no habría pasado si yo fuera Presidente".