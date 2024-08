Disuadir a adversarios de EU debería ser prioridad de presidente: McConnell

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU.

En respuesta al aislacionismo dentro de su propio partido, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo el jueves que el reto de disuadir a los adversarios de Estados Unidos debería ser "la prioridad" para el próximo presidente, y defendió el mantener un sólido respaldo militar a los aliados, en particular a Ucrania.

En un discurso en su estado, Kentucky, McConnell recordó el lema de Ronald Reagan de "paz a través de la fuerza" mientras habló en términos claros sobre los riesgos en materia de política exterior y cuál debería ser la respuesta de Estados Unidos.

"¿Cuál es el gran desafío por delante?", preguntó. "Se puede argumentar que es una situación posiblemente más desafiante que la Segunda Guerra Mundial. Se tiene un eje del mal —Corea del Norte, China, Rusia, Irán y sus aliados— todos dialogando entre sí. ¿Qué tienen en común? Todos son régimenes autoritarios. Odian la democracia. Y compiten con todos los países democráticos en todo el mundo".

La respuesta de Estados Unidos, subrayó, debería incluir proyectar un frente unido con aliados así como una sólida defensa, lo cual describió como la mejor disuasión contra los adversarios.

"Estoy convencido de que podemos evitar la próxima guerra si hacemos un mejor trabajo para prepararnos para ella", puntualizó.

Estos desafíos deberían ser prioridad para el próximo mandatario, destacó el senador.

"No importa quien gane la contienda presidencial y, obviamente, tengo una preferencia. Este tema debe ser prioritario", declaró. "No se trata de actos de caridad. No lo son. Esto es en nuestro mejor interés porque el mundo democrático necesita un líder y no hay nadie que pueda reemplazar el liderazgo estadounidense".

McConnell respalda la candidatura del republicano Donald Trump para volver a la Casa Blanca. Su apoyo a Trump hace algunos meses significó un notable cambio después de haberlo llamado "moralmente responsable" del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.