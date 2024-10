Asamblea organizada por Univision: Encaran a los presidenciales

MIAMI, Florida.- A Donald Trump se le pidió el miércoles que nombrara tres virtudes de su oponente demócrata, Kamala Harris, una semana después de que a Harris se le pidiera que hiciera lo mismo con el candidato republicano.

Su respuesta fue muy parecida a la de ella.

"Es una pregunta muy difícil", dijo Trump al final de una asamblea abierta organizada por Univision, la mayor cadena en español de Estados Unidos. "Esa es la pregunta más difícil. Las otras son fáciles".

Trump comenzó diciendo que Harris había "Dañado horriblemente a nuestro país", antes de elogiar su "capacidad de sobrevivir".

Creo que Donald Trump ama a su familia y creo que eso es muy importante", y agregó: "Pero verdaderamente no lo conozco, sólo me reuní con él una vez... así que no puedo decir mucho más. - Kamala Harris / Candidata demócrata

Luego vino el dardo envenenado:

"Porque estaba fuera de la contienda", dijo Trump, refiriéndose a la salida anticipada de Harris de la campaña demócrata por la candidatura presidencial en 2020 y al hecho de que este año sustituyera al presidente Joe Biden como candidata para las elecciones de 2024. "Y de repente es la candidata presidencial".

También señaló que "Parece tener algunas amistades de larga data" y que "Parece tener una forma de ser agradable". "Me gustan algunas de sus declaraciones, algunos aspectos de su comportamiento", dijo. "Pero en otro sentido, creo que es muy mala para nuestro país".

Pedirles a los candidatos de los principales partidos que digan algo positivo de su opositor es una tradición en las elecciones presidenciales, la cual a veces propicia momentos y ocurrencias memorables. Pero Trump y Harris no se conocen personalmente, ya que sólo se conocieron públicamente en su debate de septiembre. Y en una contienda tensa en las que ambos candidatos han calificado a su oponente de amenaza para la democracia, los simpatizantes de ambos candidatos no esperarían que elogiaran a su opositor.

La semana pasada, Harris dijo que el enfoque político de Trump le "dolía", y señaló que el candidato republicano tiene un enfoque de "nosotros contra ellos". "No creo que eso sea saludable para nuestra nación y no lo admiro", dijo la vicepresidenta.

Para concluir, dijo: "Creo que Donald Trump ama a su familia y creo que eso es muy importante", y agregó: "Pero verdaderamente no lo conozco. Sólo me reuní con él una vez... así que no puedo decir mucho más".

La pregunta tanto para Trump como para Harris fue planteada por la misma persona, Teresa Djedjro, de 48 años, quien asistió a ambos eventos.

Hace ocho años, cuando un votante pidió a Trump y a su rival demócrata, Hillary Clinton, que dijeran algo que cada uno respetara de su oponente, Clinton se ofreció a responder primero, diciendo que respetaba a los hijos de Trump, a los que calificó de "increíblemente capaces y devotos".

Trump dijo que era un "elogio muy bonito", y luego afirmó: "Diré esto sobre Hillary: no se rinde, no se da por vencida. Respeto eso".

Ambos candidatos, sin embargo, dijeron estar en desacuerdo con el otro en casi todo.