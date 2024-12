Se prevé que sea nombrado persona del año por Time: Tocará Trump la campana en Bolsa de Valores de NY

Por: Associated Press

Diciembre 12, 2024 -

NUEVA YORK.- Donald Trump utilizó su imagen de exitoso empresario neoyorquino para convertirse en celebridad, estrella de televisión y eventualmente presidente. Ahora, tendrá la oportunidad de disfrutar de uno de los símbolos más visibles de éxito en la ciudad cuando toque la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves, además de ser nombrado Persona del Año por la revista Time.

Se prevé que Trump esté en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de la jornada de operaciones, según cuatro personas con conocimiento de sus planes. También se anunciará el jueves que ha sido nombrado Persona del Año 2024 de la revista Time, según una persona familiarizada con la selección. Las personas que confirmaron su aparición en la Bolsa de Valores y el reconocimiento de Time no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Será un momento notable de doble reconocimiento para Trump, un neoyorquino de nacimiento que en ocasiones ha tratado al mercado de valores como una medida de aprobación pública y ha valorado mucho las muestras de su éxito en el mundo empresarial neoyorquino y sus apariciones en las portadas de revistas, especialmente Time.

Trump fue nombrado Persona del Año por la revista Time en 2016, cuando ganó las elecciones presidenciales por primera vez. Ya había sido incluido en la lista de finalistas para el reconocimiento de este año junto a la vicepresidenta Kamala Harris, el empresario Elon Musk, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Kate, la princesa de Gales.

Time se negó a confirmar la selección antes del anuncio del jueves por la mañana.

"Time no comenta sobre su elección anual para Persona del Año antes de la publicación", dijo un vocero de la revista el miércoles.

El toque de la campana es un poderoso símbolo del capitalismo estadounidense, y además es una buena oportunidad para su imagen pública en Nueva York. A pesar de sus décadas como empresario neoyorquino, Trump nunca lo había hecho antes.

No estaba claro si Trump, un republicano, se reuniría con el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, quien ha mostrado simpatía por Trump y no ha descartado cambiar de partido político. Adams ha sido acusado de corrupción y de tráfico de influencias con actores extranjeros, delitos que niega haber cometido.

Trump mismo fue una vez un símbolo de Nueva York, pero dejó de vivir a tiempo completo en su emblemática Torre Trump en Manhattan y se mudó a Florida después de dejar la Casa Blanca.

CNN informó primero el miércoles sobre la visita de Trump a la Bolsa de Valores de Nueva York y Politico informó que se esperaba que Trump recibiera el reconocimiento de Persona del Año de Time.

¿Quiénes han tocado la campana en la NYSE?

La Bolsa de Valores de Nueva York invita, regularmente, a celebridades y líderes empresariales a participar en la apertura y cierre ceremonial de las operaciones. Durante el primer mandato presidencial de Trump, su esposa Melania Trump tocó la campana para promover su iniciativa "Be Best" para el bienestar infantil.

El año pasado, Jessica Sibley, directora general de Time, tocó la campana de apertura para revelar a la Persona del Año 2023 de la revista: Taylor Swift.

Después de las elecciones del 5 de noviembre, el S&P 500 se disparó 2,5% en su mejor día en casi dos años. El índice Dow Jones subió 1.508 puntos, o 3,6%, mientras que el índice compuesto Nasdaq saltó 3%. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las semanas recientes.

El mercado de valores estadounidense históricamente ha tendido a subir, independientemente del partido que gane las elecciones presidenciales, y los demócratas han logrado mayores ganancias en promedio desde 1945.