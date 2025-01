El futuro de la inteligencia artificial tras la acción de Trump

Horas después de regresar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dejó una marca simbólica en el futuro de la inteligencia artificial al derogar las medidas de protección para la tecnología de rápido desarrollo establecidas por el expresidente Joe Biden.

Sin embargo, lo que Trump hará a continuación y cómo se diferenciará de la forma en que su predecesor buscó proteger la tecnología de IA sigue sin estar claro. La nueva administración no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la política de Biden que fue derogada y hasta algunos de los más entusiastas partidarios de Trump en la industria tecnológica no están seguros.

"Creo que la orden anterior tenía mucho contenido", dijo Alexandr Wang, director general de la compañía de inteligencia artificial Scale, describiendo la orden ejecutiva de Biden de 2023 sobre inteligencia artificial como excesivamente extensa, pero sin especificar qué era lo perjudicial. "Es difícil comentar cada parte individual de ella. Definitivamente, hay partes con las que estamos completamente de acuerdo".

Wang, quien viajó a Washington para asistir a las festividades inaugurales de Trump, también es optimista de que vendrán cosas mejores. Él y otros líderes de Silicon Valley que trabajaron con la administración Biden han aceptado a Trump y esperan guiar su enfoque hacia uno con menos restricciones.

En sus primeros días, el equipo de Trump ya "ha establecido el tono para una administración muy productiva con mucha colaboración profunda entre la industria y el gobierno", dijo Wang.

¿Queda mucho por derogar?

Gran parte de la orden de Biden puso en marcha una carrera entre las agencias gubernamentales para estudiar el impacto de la IA en todo, desde los riesgos de ciberseguridad hasta sus efectos en la educación, los lugares de trabajo y los beneficios públicos. Ese trabajo está hecho.

"Los informes han sido escritos y las recomendaciones generadas, y están disponibles para que todos los aprovechen", indicó Alexandra Reeve Givens, directora general del Centro para la Democracia y Tecnología, un organismo sin fines de lucro. "El trabajo de la orden ejecutiva está completado, se haya rescindido o no".

Esos informes están ayudando a informar tanto al sector privado como a las agencias federales y los gobiernos estatales, dijo ella.

No solo eso, sino que gran parte de la normativa establecida por la orden de Biden siguió el camino de órdenes ejecutivas anteriores sobre la IA firmadas por Trump en su primer mandato que se trasladaron a la administración de Biden.

"Si miras más allá del posicionamiento político en esto, la orden ejecutiva de Biden se basó en temas que se establecieron en la primera administración de Trump y han sido reiterados por voces bipartidistas en el Congreso", acotó ella.

Regulando a la poderosa inteligencia artificial

Una disposición clave de la orden de Biden que aún estaba en vigor hasta el lunes era un requisito de que las compañías tecnológicas que construyen los modelos de IA más poderosos compartan detalles con el gobierno sobre el funcionamiento de esos sistemas antes de que se liberen al público.

En muchos sentidos, 2023 fue un tiempo diferente en el discurso de la IA. ChatGPT era una novedad y Elon Musk —mucho antes de convertirse en asesor de Trump— había pedido una moratoria sobre el desarrollo avanzado de la inteligencia artificial. Las preocupaciones de Biden se amplificaron después de ver la película de Tom Cruise "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One" en la que el mundo está amenazado por una máquina consciente y rebelde, según su entonces subjefe de despacho.

La orden ejecutiva siguió compromisos públicos con la administración de Biden de compañías tecnológicas incluyendo Amazon, Google, Meta, Microsoft y OpenAI dando la bienvenida a la supervisión de terceros.

Pero la orden fue más allá al invocar la Ley de Producción de Defensa, que data de la Guerra de Corea, para obligar a las compañías a compartir resultados de pruebas de seguridad y otra información sobre si sus sistemas de IA alcanzaban cierto umbral.

Poco se sabe públicamente sobre cómo funcionaron esos intercambios confidenciales en la práctica, pero el escrutinio gubernamental fue fuertemente criticado el año pasado por algunos partidarios de Trump como el capitalista de riesgo Marc Andreessen, quien también forma parte del consejo de administración de Meta Platforms, matriz de Facebook.

Andreessen dijo durante el verano que estaba preocupado por "la idea de que vamos a incapacitarnos deliberadamente a través de regulaciones onerosas mientras el resto del mundo se ilumina con esto, y mientras China se ilumina con esto".

Diferencias ideológicas sobre la IA

Trump está cumpliendo con una promesa de campaña de rescindir la orden de inteligencia artificial de Biden. Su plataforma de campaña la describió como un impedimento para la innovación e imponiendo "ideas izquierdistas radicales sobre el desarrollo de esta tecnología", vinculándola a preocupaciones más amplias de Musk y otros aliados de Trump sobre chatbots de IA "woke" que reflejan sesgos liberales.

Pero la orden de Biden en sí misma no restringía la libertad de expresión. Algunas disposiciones buscaban estándares para la marca de agua de contenido generado por IA, parte de una estrategia para reducir los peligros de la suplantación y las imágenes abusivas de deepfake sexual. La orden también dirigía a múltiples agencias federales a protegerse contra posibles daños de las aplicaciones de IA, advirtiendo contra usos irresponsables que "reprodujeran e intensificaran las inequidades existentes, causaran nuevos tipos de discriminación dañina y exacerbaran daños en línea y físicos".

Un exasesor científico de la Casa Blanca que ayudó a elaborar el enfoque de IA basado en derechos de Biden describió la acción de Trump como una "derogación motivada políticamente sin un reemplazo reflexivo".

La acción de Trump señala que él es "menos partidario que la administración de Biden de cuestiones relacionadas con la privacidad, las libertades civiles de las personas y los derechos civiles y simplemente preocupaciones en torno a la seguridad más ampliamente con respecto a sistemas avanzados", señaló Alondra Nelson, la exdirectora interina de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

Abordar esas preocupaciones es importante para que las personas adopten las herramientas de IA que las empresas están desarrollando, agregó Nelson, ahora integrante del Centro para el Progreso Estadounidense.

"Los estadounidenses tienen de las tasas más altas de desconfianza hacia la IA en el mundo desarrollado", dijo, citando encuestas.

Pivotar hacia un terreno común

Algunas acciones de Biden en inteligencia artificial aún están en pie, al menos por ahora, como un Instituto de Seguridad de IA de un año de antigüedad enfocado en la seguridad nacional. Trump tampoco ha opinado aún sobre el mayor conflicto de Biden con la industria tecnológica: reglas pendientes que restringen las exportaciones de chips de IA a más de 100 países en un esfuerzo por contrarrestar el acceso trasero de China a ellos en lugares como el Golfo Pérsico y el sureste de Asia.

Tampoco ha derogado la orden ejecutiva más reciente de Biden, una acción de una semana de antigüedad que busca eliminar obstáculos para la expansión de centros de datos de IA en Estados Unidos mientras también alienta a que esos centros de datos sean alimentados con energía renovable.

Trump el martes habló sobre una empresa conjunta que invertirá hasta 500.000 millones de dólares para centros de datos de IA y la infraestructura eléctrica para alimentarlos, a través de una nueva asociación llamada Stargate conformada por el fabricante de ChatGPT OpenAI junto con Oracle y SoftBank. En una conferencia de prensa, no parecía familiarizado con la última orden de IA de Biden pero dijo que no la derogaría.

"Eso me suena como algo que me gustaría", dijo Trump. "Me gustaría ver tierras federales abiertas para centros de datos. Creo que van a ser muy importantes".