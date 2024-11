Obama felicita a Trump por su victoria

Por: Agencia Reforma

Noviembre 06, 2024 - 07:39 p.m.

El ex Presidente Barack Obama felicitó a Donald Trump y a J.D. Vance por su victoria electoral y aseveró que a pesar de que no es el resultado que esperaba, "vivir en una democracia implica reconocer que nuestro punto de vista no siempre triunfará".

"Obviamente, no es el resultado que esperábamos, dados nuestros profundos desacuerdos con la fórmula republicana en una gran cantidad de cuestiones. Pero vivir en una democracia implica reconocer que nuestro punto de vista no siempre triunfará y estar dispuestos a aceptar la transferencia pacífica del poder", afirmó.

"Michelle (su esposa) y yo no podríamos estar más orgullosos de la Vicepresidenta Kamala Harris y del Gobernador Tim Walz, dos servidores públicos extraordinarios que llevaron adelante una campaña notable", dijo Obama en un comunicado que difundió en su cuenta de X.

"Y siempre estaremos agradecidos con el personal y los voluntarios que pusieron su corazón y alma en la elección de servidores públicos en los que realmente creían".