Líder polígamo con 20 ´esposas´ es sentenciado

Por: Associated Press

Diciembre 10, 2024 -

PHOENIX.- Un líder religioso polígamo que afirmaba tener más de 20 "esposas" espirituales, incluidas 10 menores de edad, fue condenado a 50 años de prisión el lunes por obligar a niñas de tan solo 9 años a someterse a actos sexuales criminales con él y otros adultos, y por planear secuestrarlas de la custodia protectora.

Samuel Bateman, cuyo pequeño grupo era una escisión de la secta que una vez lideró Warren Jeffs, se ha declarado culpable de una trama de varios años para transportar niñas a través de fronteras estatales para sus crímenes sexuales, y posteriormente de secuestrar a algunas de ellas de la custodia protectora.

Bajo el acuerdo, Bateman se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer traslado de menores para actividad sexual, que conlleva una condena de 10 años a cadena perpetua, y un cargo de conspiración para cometer secuestro, punible con hasta cadena perpetua. Fue condenado a 50 años por cada cargo, a cumplirse de manera concurrente.

El resto de los cargos fueron desestimados como parte del acuerdo.

Las autoridades señalan que Bateman, de 48 años, intentó iniciar una escisión de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con sede en las comunidades vecinas de Colorado City, Arizona, y Hildale, Utah. El grupo fundamentalista, también conocido como FLDS, se separó de la Iglesia principal de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días después que los mormones abandonaran oficialmente la poligamia en 1890.

La jueza del tribunal federal de distrito, Susan Brnovich, sentenció a Bateman después de escuchar en la corte las declaraciones de tres adolescentes sobre el trauma que aún luchan por superar. Aunque dieron sus nombres en la corte, The Associated Press no nombra a las víctimas de delitos sexuales, y algunas parecían seguir siendo menores de edad.

"No deberías tener la oportunidad de ser libre ni de estar cerca de mujeres jóvenes", le dijo Brnovich a Bateman, señalando que para un hombre de casi 49 años, la condena de 50 años era efectivamente una cadena perpetua.

"Las sacaste de sus hogares, de sus familias y las convertiste en esclavas sexuales", dijo la jueza. "Les quitaste su inocencia y su infancia".

Una breve audiencia de competencia que se cerró al público se llevó a cabo justo antes de la sentencia para discutir la evaluación de un médico sobre la salud mental de Bateman.