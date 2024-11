Critica Kamala Harris a republicanos; prometen recortes a subsidios

MILWAUKEE.- La vicepresidenta Kamala Harris criticó el sábado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por sugerir que los republicanos podrían recortar los subsidios gubernamentales para la fabricación de semiconductores, mientras ella y el republicano Donald Trump emprendían una última búsqueda para reunir todos los votos posibles en los estados clave que determinarán al próximo presidente.

"Es mi plan e intención continuar invirtiendo en la manufactura estadounidense", dijo la nominada demócrata a los periodistas en Milwaukee, añadiendo que Trump había perdido empleos manufactureros durante su presidencia.

Harris habló antes de dirigirse a mítines de campaña en Atlanta y Charlotte, Carolina del Norte. Trump asistía a dos mítines en Carolina del Norte y uno en Salem, Virginia, este último una parada inusual en un estado que no es un campo de batalla.

El presidente Joe Biden, quien se retiró de la carrera este verano, estaba haciendo su parte por los demócratas, haciendo una última parada de campaña de 2024 en Scranton, Pensilvania.

Con el final de la carrera a la vista el martes, un reportero en Milwaukee se equivocó y se refirió a Harris como "Señora Presidenta" en un momento, lo que llevó a la vicepresidenta a retroceder ante la mejora prematura del título, advirtiendo, "tres días".

Johnson, republicano por Luisiana, más tarde retractó sus comentarios sobre el recorte de subsidios a los semiconductores, indicando que solo quería decir que los republicanos "agilizarían" la ley bipartidista conocida como Ley CHIPS y Ciencia. Pero Harris dijo que Johnson solo había emitido la segunda declaración porque "su agenda no es popular".

La legislación ha inyectado miles de millones de dólares en la producción de chips informáticos en Estados Unidos, y ha apoyado empleos sindicales en estados clave como Michigan.

Antes de que Harris incluso saliera de Milwaukee, los partidarios ya estaban alineados para su mitin en Atlanta.

Marzella y Darrell Pittman, que se enteraron del mitin de Atlanta el viernes, cancelaron sus planes de fin de semana y condujeron cuatro horas desde Alabama para asistir.

Marzella piensa que Harris ganará, pero Darrell está nervioso porque muchos de los jóvenes negros que conoce apoyan a Trump y dudan en votar por una mujer para presidenta.

"Está reñido, y del otro lado tienen a muchas personas creyendo lo que dicen, igual que nosotros creemos en Kamala", dijo.

Hasta la elección, "solo pensamos en votar y estamos hablando con todos", dijo Marzella.

Hay "mucho en juego" y "no podemos dejar que esto se nos escape", dijo Darrell.

Carol Hicks, quien lleva un montón de carteles de Harris en el asiento trasero de su coche, dijo que estaba optimista porque tiene "colegas republicanos acérrimos" que votaron por Harris porque no podían soportar votar por Trump. Algunas personas en su vida están indecisas porque no quieren votar por una mujer, pero ella les dice que "solo los hombres débiles no pueden soportar a una mujer fuerte".

Los partidarios de Trump eran igualmente apasionados por su candidato.

Nick Chakur, de 68 años, un policía jubilado de Center Line, Michigan, quien asistió a un mitin el viernes por la noche en Warren, dijo que estaba cautelosamente optimista sobre las posibilidades de Trump, pero dijo que depende de la participación electoral.

"Al igual que en los deportes, tienes que seguir adelante hasta que suene el silbato", dijo.

Stephanie Tanzini, de 77 años, llevaba una gorra de béisbol con la bandera estadounidense.

Tanzini dijo que planea estar despierta "las 24 horas" esperando los resultados en la noche de las elecciones, disfrutando de chips, dip y pastel mientras llegan los resultados, con un tazón de malvaviscos a mano para lanzar en celebración.

"Porque Trump va a ganar esto abrumadoramente", dijo.