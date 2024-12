Jimmy Carter: Los presidentes de EU han planificado sus funerales

Por: Agencia AP

Diciembre 31, 2024 -

La procesión fúnebre de Jimmy Carter concluirá en su casa en la pequeña localidad de Plains, Georgia, donde creció en una granja de cacahuetes. Allí fue donde su esposa, Rosalynn, fue sepultada el año pasado en una parcela que eligieron hace años.

Pero antes de que Carter alcance su humilde destino final, habrá una coreografía interestatal de duelo, ceremonia y logística que es característica de los funerales de Estado. Desde la fundación de la nación, Estados Unidos ha despedido a los expresidentes con una serie intrincada de eventos que entrelazan viejas tradiciones y toques personales.

Los funerales a menudo son planificados por los propios presidentes, quienes generalmente tienen años después de dejar la Casa Blanca para reflexionar sobre cómo desean ser recordados.

"Están muy involucrados en el proceso de planificación, y las decisiones que toman nos dicen mucho sobre quiénes son, cómo ven la presidencia y cómo desean ser recordados por el pueblo estadounidense", dijo Matthew Costello, historiador principal de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, quien coescribió un libro "Mourning the Presidents: Loss and Legacy in American Culture" ("Luto por los Presidentes: Pérdida y Legado en la Cultura Americana").

Carter tuvo más tiempo para planificar que la mayoría. Vivió 43 años después de que su presidencia terminara, la postpresidencia más larga en la historia de Estados Unidos, antes de fallecer el domingo a los 100 años.

Muchos detalles de su funeral permanecen reservados, a discreción de la familia y las unidades militares responsables de llevar a cabo los planes. La mayoría de los presidentes son velados en el Capitolio y por lo general hay un servicio en la Catedral Nacional de Washington.

El presidente Joe Biden reveló el año pasado que Carter le había pedido que diera la elegía. ("Perdón, no debería decir eso", admitió Biden).

Biden dijo el domingo que su equipo está trabajando con la familia de Carter y otros "para asegurarse de que sea recordado adecuadamente, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo". El hijo de Carter, Chip, es su principal punto de contacto, aunque Biden dijo que ha hablado con todos los hijos de Carter.

Describió un proceso en marcha "que llevará un poco de tiempo" pero que resultará en un "servicio importante en Washington, D.C." para Carter, que Biden programó para el 9 de enero.

A veces, los expresidentes ayudan incluso con los detalles más pequeños.

Jeffrey Engel, director del Centro de Historia Presidencial en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, recordó haberse reunido con George H.W. Bush poco después de que el expresidente revisara el plan de asientos para su funeral.

"Y le dije, ´¿Es eso extraño? Sabes, es tu propia muerte´", recordó Engel. "Y él dijo, ´Sabes, lo haces cada tres meses. Te acostumbras´".

El presidente Dwight Eisenhower, quien comandó las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial antes de convertirse en político, quería ser enterrado en un ataúd emitido por el gobierno de 80 dólares. Aparte de un sello de vidrio que se añadió al diseño, era indistinguible del ataúd de cualquier otro soldado.