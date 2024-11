Advierte Kamala Harris en Phoenix: ´Volverá Trump a separar familias´

Los Ángeles, California.- La campaña está llegando a su fin y Kamala Harris ha salido este jueves a la caza de los votos en dos estados del Oeste, donde el voto latino será clave. La vicepresidenta necesita conquistar a este sector del electorado para ganar: Arizona y Nevada, dos de los siete territorios que definirán al próximo ocupante de la Casa Blanca y donde los aspirantes están empatados. La candidata demócrata ha querido contrastar su agenda con la de su rival Donald Trump.

"Mi oponente también está dando sus argumentos finales, están llenos de odio y división: insulta a los latinos y culpa a los inmigrantes", ha dicho Harris en Phoenix, su primera parada. "Si es elegido, pueden estar seguros de que Trump traerá de vuelta la política de separación de familias, pero será a una escala mucho mayor que la última vez", alertó la vicepresidenta en un evento.

Además de apelar a los latinos, Harris ha dedicado buena parte de su discurso a las mujeres y sus derechos reproductivos. La campaña demócrata ha apostado por este mensaje como cierre y principal diferenciador con Trump. "La nuestra es una lucha por el futuro y la libertad, la libertad por el derecho fundamental de que una mujer decida sobre su cuerpo y que no sea el Gobierno quien le diga qué hacer", dijo la candidata, quien recordó que una tercera parte de la población vive en estados que aprobaron vetos al aborto, una vez que la mayoría superconservadora del Supremo derogó Roe contra Wade.

"Trump no ha acabado. Ayer dijo que hará lo que quiera ´le guste o no a las mujeres", dijo Harris, lo que provocó un sonoro abucheo de los asistentes. "Él simplemente no respeta las libertades de las mujeres ni su inteligencia, pero nosotros sí confiamos en ellas", puntualizó.

Katie Hobbs, la gobernadora demócrata de Arizona, ha dado una idea de la dura batalla que se viene en los próximos días. Hobbs se convirtió en mandataria local por 17.000 papeletas en 2022. Citó en su discurso los apretados resultados que han definido en los últimos años al territorio morado, que se presta a votar a demócratas o republicanos por igual. En las intermedias de 2018, Hobbs se convirtió en secretaria de Estado por solo 20.000 votos.

Joe Biden ganó Arizona en 2020 por apenas 10.000 sufragios, un resultado tan cerrado que alimentó falsas teorías de fraude electoral por parte del trumpismo. Biden y Bill Clinton son los únicos demócratas que han ganado Arizona en elecciones presidenciales desde 1948.

El senador Mark Kelly y su esposa, la excongresista Gabby Giffords, además del legislador Rubén Gallego, el candidato que busca derrotar a Lake y llegar al Senado, acompañaron también a Harris. Sin embargo, fue el telonero musical quien más brilló entre los políticos. Estos fueron Los Tigres del Norte.

"Quiero recordarle al gringo/ yo no crucé la frontera/ la frontera me cruzó/ América nació libre/ el hombre la dividió". Con la letra de "Somos más americanos", el emblemático grupo mexicano del género norteño se sumó a los artistas que piden votar por Harris. Bruce Springsteen, John Legend, Maggie Rogers, James Taylor y Mumford & Sons son sólo algunos de los músicos que han prestado sus obras para servir de banda sonora al esfuerzo de Harris por frenar a Trump. Todos han tocado en Estados bisagra. "Trump nos quiere llevar al pasado", advirtió Jorge Hernández, el acordeonista del grupo, quien recordó que este viernes es el último día para votar de manera anticipada en Arizona.

